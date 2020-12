Stade Rennais 1-3 Séville FC : Dernière fausse note (résumé & notes)

Publié le 08 décembre 2020 à 23:08

Même s'il n'avait aucune chance de qualification, le Stade Rennais tenait à "ne pas galvauder ce match" face à Séville. C'est ce qu'avait promis Julien Stéphan, mais les Rennais ont tout de même été battus par les Sévillans.

La fin d'une terrible campagne pour le Stade Rennais

Il avait à coeur de sauver l'honneur, mais le SRFC s'est incliné à domicile face à Séville pour son dernier match de poule de Ligue des Champions. Les Bretons, en début de match, ont pourtant eu les opportunités pour faire tourner les choses en leur faveur. M'Baye Niang, servi en retrait par Eduardo Camavinga, a manqué le cadre (8'), et Bounou, d'une superbe parade, l'a empêché d'ouvrir le score sur son tir au niveau du point de penalty (27').

Les Rennais n'ont pas mis longtemps à regretter leur manque d'efficacité. Suite à une remise d'Idrissi sur un centre de Rekik, Jules Koundé, sur la droite de la surface, a exécuté une merveille demi-volée fouettée du pied droit, venue se loger dans la lucarne opposée après avoir lobé Romain Salin. (0-1, 32'). De quoi plomber le moral des Rennais, ensuite menacés par En-Nesyri et Suso. Et à quelques secondes de la mi-temps, c'est le Marocain qui a donné deux buts d'avance aux Andalous. En-Nesyri, surgissant au premier poteau, s'est positionné devant Damien Da Silva pour reprendre le centre d'Oliver Torres de la tête et tromper Romain Salin pour la deuxième fois du match. (0-2, 45'+2).

Et comme pour symboliser l'échec d'une campagne, Youssef En-Nesyri a enfoncé le clou alors que le Stade Rennais vivait un vrai temps fort, sans que Rutter, Niang, ni Doku ne parviennent à concrétiser leurs occasions. Lancé en profondeur par Oliver Torres, En-Nesyri s'en est allé tromper Romain Salin d'une frappe croisée du pied gauche. (0-3, 81'). Symbole jusqu'au bout, puisqu'une première campagne de Ligue des Champions doit être vectrice d'espoir, les Rennais ont sauvé l'honneur en fin de match grâce à leurs espoirs. Camavinga - 17 ans - a obtenu un penalty, transformé par Georginio Rutter - 18 ans. (1-3, 86'). Premier but en pro, et en Ligue des Champions qui plus est pour Rutter !

Le Stade Rennais clôt ainsi sa campagne de Ligue des Champions avec 1 point au compteur et peut se concentrer sur le championnat où il doit redresser la barre. Dès ce week-end, les Bretons devront enrayer face à l'OGC Nice leur terrible série de 13 matchs sans victoire.

Les notes du match

Stade Rennais (4,5) : Salin (4) - Traoré (4), Soppy (3), Da Silva (4), Maouassa (4) - Camavinga (6), Nzonzi (4), Grenier (5), Dalbert (5) - Doku (6), Niang (5).

Séville FC (5,5) : Bounou (6) - Koundé (6), Gomez (5), Carlos (4), Rekik (5) - Gudelj (5), Rakitic (5) - Suso (6), Torres (6), Idrissi (5) - En-Nesyri (7).













Par Clément