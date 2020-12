OM Mercato : Pourquoi Caleta-Car n’a pas rejoint West Ham ?

Publié le 09 décembre 2020 à 13:20

L'OM aurait pu perdre Duje Caleta-Car, en plus de Bouna Sarr et Maxime Lopez transférés respectivement au Bayern Munich et à Sassuolo. West Ham qui était intéressé par le profil du défenseur n'a finalement pas réussi à le convaincre. L'Équipe croit savoir les raisons de cet échec.

OM : Duje Caleta-Car est resté pour jouer la C1

En difficulté financière, l'OM avait mis plusieurs joueurs sur le marché lors du mercato estival dernier. C’est ainsi que Bouna Sarr (8 M€) et Maxime Lopez ont été transférés. Un peu plus de deux mois après la fermeture du marché de l’été, L’Équipe nous confirme que l’Olympique de Marseille avait aussi mis Duje Caleta-Car en vente. Ce dernier était dans le collimateur de West Ham en Premier League. Le quotidien sportif donne les raisons du transfert avorté du défenseur central. L'OM et les Hammers avaient entamé des négociations à partir d’une offre estimée à 22 M€. Mais finalement, ils ne sont pas parvenus à un accord, à cause de quelques millions supplémentaires. D’après les indiscrétions de la source, Duje Caleta-Car a abandonné les discussions avec West Ham, après avoir finalement décidé de rester à Marseille, afin de disputer la Ligue des champions.

Quatre matchs de Ligue des champions pour Caleta-Car

Transféré du RB Salzburg en juillet 2018 pour un montant de 19 millions d'euros, le défenseur croate est sous contrat avec l'OM jusqu’en juin 2023. Sa cote est évaluée à 23 millions d'euros. En deux saisons et demie chez les Phocéens, il a pris part à 67 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et une passe décisive. Pour revenir à la Ligue des Champions, Duje Caleta-Car a disputé quatre des cinq matchs de l’Olympique de Marseille, avant le dernier contre Manchester City, ce mercredi (21h), à l’Etihad Stadium. Il était titulaire lors des rencontres européennes dont il rêvait. L'OM est dernier de son groupe (C), mais peut encore se qualifier pour la Ligue Europa, en finissant à la 3e place.













Par ALEXIS