OM : L'équipe probable pour le choc à Manchester City en C1

Publié le 09 décembre 2020 à 11:20

L'OM peut décrocher une troisième place qualificative pour la Ligue Europa sur la pelouse de Manchester City, ce mercredi soir (21h), à l'Etihad Stadium. Un match qui ne sera pas facile pour les Olympiens, qui doivent également espérer une contre-performance de l'Olympiakos face au FC Porto.

Quel équipe de l'OM à Manchester City ?

André Villas-Boas a laissé planer le doute sur l'équipe qu'il va aligner ce mercredi soir à l'Etihad Stadium, lors de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions. "Il reste cinq matches jusqu’à la trêve de Noël et on a déjà eu un souci avec Amavi (forfait contre City), a annoncé l'entraîneur de l'OM. On doit faire attention. On peut avoir un peu de changement mais pas trop, parce que City est une grosse équipe. Ça va être compliqué pour nous. Sans mettre en cause notre capacité de performance, il y aura peut-être quelques changements." Mais pas de révolution, l'Olympique de Marseille devrait débarquer chez les Citizens avec une équipe compétitive.

Pep Guardiola se méfie de l'OM

Côté Manchester City, qui a déjà assuré qualification et première place, pas question de laisser filer le match. "J'ai beaucoup de respect pour André Villas-Boas, avec ce qu'il a fait à Porto et en Angleterre, a commenté Pep Guardiola, le coach des Skyblues. Le classement de l'OM dans cette Ligue des champions parle pour lui-même. AVB n'a pas pu obtenir les résultats escomptés, mais l'OM a de la qualité. Le championnat de France est relevé, avec notamment des équipes comme Lyon et Lille. Ce sera un match intéressant et pour eux, leur objectif est de se qualifier en Ligue Europa. En nous battant, ils obtiendraient également un succès de prestige."

S'il a annoncé lui aussi quelques changements par rapport au match gagné contre West Ham (2-0), l'entraîneur espagnol ne va pas non plus tout changer. "Je ne veux pas faire de turn-over. J'essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, a déclaré Pep Guardiola. Tous les joueurs sont impliqués et avec ce calendrier chargé, ils doivent tous être prêts à jouer. L'équipe qui jouera contre Marseille peut très bien jouer contre Manchester United (ce week-end). Je veux gagner ce match contre l'OM, peu importe le temps de récupération avant le derby. Il est hors de question de laisser filer ce match, par respect pour l'OM et pour l'Olympiakos. Les joueurs le savent." Et Marseille est prévenu.

La compositions probables de l'OM et de Manchester City

L'équipe probable de l'OM selon L'Equipe : Mandanda - Nagatomo, Caleta-Car, A. Gonzalez, Sakai - Rongier, Gueye, Sanson - Payet, Benedetto, Thauvin.

L'équipe probable de Manchester City selon L'Equipe : Steffen - Zintchenko, Laporte, Garcia, Cancelo - Doyle, Fernandinho, B. Silva - Foden, Sterling, Torres.













Par Matthieu