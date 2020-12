ASSE : Harold Moukoudi, un mauvais présage avant Angers SCO

Publié le 09 décembre 2020 à 10:50

L'ASSE et Angers SCO ouvrent le bal de la 14e journée de Ligue 1, vendredi (21h) au stade Geoffroy-Guichard. Un match pour lequel les nouvelles ne s’annoncent pas bonnes pour l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Harold Moukoudi resté aux soins

À un peu plus de 48 heures du match qui oppose l'ASSE à Angers SCO, Claude Puel a reçu une mauvaise nouvelle. D’après le quotidien Le Progrès, Harold Moukoudi ne s’est pas entraîné, mardi, lors de la reprise. Et pour cause, il était aux soins. Le défenseur central de l’AS Saint-Étienne a certes terminé le match contre le Dijon FCO (0-0), dimanche dernier, mais la source apprend qu’il est sorti du stade Gaston-Gérard en boitant. D’après la source, le Camerounais « a les chevilles qui ont enflé parce que l’attaquant dijonnais Mama Baldé ne l’a pas ménagé ». Il faut dire que Harold Moukoudi n’est pas encore forfait pour la réception du Dijon FCO, mais il est fort probable qu’il manque à l’appel dans le groupe de l'ASSE. Ce qui serait un coup dur pour les Verts déjà en grande difficulté défensivement depuis les départs de Loïc Perrin, William Saliba et Wesley Fofana, tous des arrières centraux.

Moukoudi désormais parmi les hommes clés de Puel

Harold Moukoudi fait désormais partie des hommes clés de Claude Puel. Il forme la paire centrale avec Timothée Kolodziejczak, en l'absence de la recrue Panagiotis Retsos (blessé). Après avoir raté les trois premiers matchs de la saison, le natif de Bondy a pris part à 8 matchs pour autant de titularisation et a joué ces rencontres en entier. Il était pourtant parmi les joueurs indésirables à l’AS Saint-Étienne. Lors de la deuxième moitié de la saison dernière, le colosse défenseur (1,91 mètre, pour 74 kg) avait été prêté à Middlesborough en Championship. Non retenu par le club anglais, il a retrouvé l'ASSE où son contrat est valide jusqu'en juin 2023.













Par ALEXIS