ASSE - Angers SCO : Loïs Diony très dur avec son ancien club

Publié le 10 décembre 2020 à 10:05

Transféré cet été de l'ASSE à Angers SCO, Loïs Diony affronte ses anciens coéquipiers vendredi (21h) en Ligue 1 et a évoqué son départ du club du Forez. Pour l'attaquant angevin, il est resté trop longtemps à l'AS Saint-Etienne et aurait dû quitter le club plus tôt.

Loïs Diony a forcé trop longtemps à l'ASSE

Loïs Diony a quitté l'ASSE au mercato estival, faisant partie des gros salaires que le club ne pouvait plus assumer. Il a rebondi à Angers SCO, où il a pris part à onze rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison, le plus souvent en tant que remplaçant, pour deux passes décisives et un but. "Ça va à Angers, on gagne !, s'est réjouit l'attaquant de bientôt 28 ans dans les colonnes du Progrès. J’aimerais avoir un peu plus de temps de jeu mais je suis déjà content de jouer. Ça fait plaisir de transpirer tous les week-ends, ça m'avait manqué. Je retrouve mes cannes, ma puissance, ma vitesse, mon endurance." Une nouvelle vie au SCO, qui lui a permis de réfléchir sur son parcours à l'AS Saint-Etienne. "Je pense que mon départ de l'ASSE était inéluctable, a estimé Loïs Diony. Quand ça ne marche, ça ne marche pas. Quand le chargeur est vide, il ne faut pas chercher à le charger, à rebrancher. C’est ce qu’on avait fait, Sainté et moi. On a voulu forcer."

Loïs Diony : "L'équipe, c'était un carnage"

L'ancien attaquant de l'ASSE regrette un état d'esprit trop individualiste chez les Verts : "La première moitié de saison en 2017-2018, l’équipe, c’était un carnage. Tout le monde jouait pour sa peau. Les penalties que je provoque, personne ne prend le ballon et me le donne. À Angers, contre Nîmes, il y a un penalty. Deux joueurs prennent le ballon et me le donnent." Loïs Diony révèle qu'il a plus ou moins toujours eu envie de quitter le club : "Sur les trois ans, à chaque fois c’est moi qui fais les démarches pour partir. Quand je signe, au bout d’un mois sous Oscar Garcia, je voulais déjà partir. Ça n’a pas marché comme on voulait, je suis déçu."

Diony espère un rebond de l'ASSE

Loïs Diony regrette également un certain manque de soutien des supporters de l'ASSE, qu'il juge cruels avec lui : "On disait que j’étais nul même si je faisais un bon match et que je ne marquais pas. Après, je me suis toujours défoncé pour l’équipe. J’ai toujours mouillé le maillot et ça, personne ne pourra me l’enlever. J’aurais pu laisser tomber. J’en suis fier." Mais l'attaquant du SCO ne garde pas de rancoeur contre ses anciens coéquipiers et contre les Verts. "Je ne suis pas en revanchard. Je suis très heureux de revenir, mais je ferai tout pour marquer. J’ai surtout envie qu’ils sortent de la merde dans laquelle ils sont. Mais s’ils peuvent le faire après vendredi..." Angers SCO, solide à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, aura un joli coup à jouer sur la pelouse de l'ASSE.













Par Matthieu