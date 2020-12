PSG Mercato : Un remplaçant à Di Maria à Paris cet hiver ?

Publié le 11 décembre 2020 à 13:00

Le PSG souhaite anticiper un éventuel départ d'Angel Di Maria au mercato d'hiver et se penche sur une recrue déjà évoquée du côté de Paris cet été. Si le joueur est évaluée à une cinquantaine de millions d'euros, bien au-delà de ce que peut se permettre Leonardo et le Paris Saint-Germain, le club pourrait bénéficier d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison.

Di Maria négocie, le PSG anticipe

Le PSG est en pleine période de renégociations contractuelles en cette fin d'automne. Avec les deux dossiers prioritaires que sont ceux de Neymar et Kylian Mbappé, le Paris SG doit aussi gérer les cas de Julian Draxler mais aussi Angel Di Maria. L'Argentin de 32 ans est de moins en moins utilisé par Thomas Tuchel et vivrait la situation difficilement. En fin de contrat en juin 2021, le gaucher pourrait tenter une dernière aventure pour sa fin de carrière, ce qui engagerait une vente de la part du club dès le mercato de janvier, afin de récupérer quelques millions d'euros du transfert. La Juventus est intéressée par Angel Di Maria, plébiscité par Cristiano Ronaldo. Mais d'autres clubs italiens sont également sur le coup, notamment du côté de Milan. Parallèlement, les discussions pour une prolongation de Julian Draxler semblent avoir débutées. Mais, là aussi, elles auraient peut-être pour objectif final une vente pour le PSG.

Un international anglais en prêt en janvier ?

Pour anticiper de possibles départs en janvier, Leonardo étudie plusieurs options. L'une d'elles serait de faire venir un joueur en prêt, payant probablement, de la même manière que pour l'arrivée de Moise Kean en fin de mercato estival. La réussite de l'opération aurait ouvert une nouvelle voie aux yeux des dirigeants parisiens. Ainsi, ils se tourneraient vers l'Angleterre et Tottenham, pour réévaluer la possibilité de faire venir Dele Alli au PSG cet hiver. L'ailier de 24 ans ne joue que très peu dans l'équipe de José Mourinho, qui tourne bien en ce moment. Dele Alli n'a été titularisé qu'une seule fois en Premier League et ne figure plus dans le groupe depuis sept matches. Selon le Daily Mail, le PSG pourrait donc revenir à la charge et obtenir le prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison, alors que les Spurs ne semblent plus compter sur lui à l'heure actuelle.













Par Matthieu