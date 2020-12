OM : Une petite révolution programmée la saison prochaine

Publié le 11 décembre 2020 à 18:00

L'OM reçoit l'AS Monaco au Stade Vélodrome, samedi (17h), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, avec l'objectif de mettre à distance un concurrent direct pour le podium. Les hommes de Villas-Boas vont être diminués face à ceux de Niko Kovac, mais l'entraîneur marseillais a surtout lâché une information croustillante quant à l'avenir de l'Olympique de Marseille.

L'OM contre l'AS Monaco avec la C1 dans les jambes

En accueillant l'AS Monaco samedi (17h), l'OM joue peut-être l'un de ses premiers tournants de la saison. Mais il aura lieu avec la Ligue des champions dans les jambes. "Je ne veux pas plus m'exprimer sur la C1, car ça a été une expérience très négative, a commenté un André Villas-Boas encore un peu traumatisé. Les leçons à retenir sont sur l'aspect des petits détails, notamment le marquage sur le corner, le manque de percussion... La dynamique des défaites en C1 nous a fait beaucoup de mal. Regardez, c'est le cas de Rennes aussi par exemple. Nous, jusqu'ici, on a toujours réussi à réagir, j'espère qu'on va continuer à le faire dès samedi contre Monaco."

L'OM va devoir faire sans Dimitri Payet suspendu, mais pas seulement. "Amavi est forfait pour Monaco, on préfère le garder pour Rennes, a déclaré André Villas-Boas. Pour Radonjic c'est pareil. Sakai est très fatigué, mais il sera dans le groupe. Cela sera Sakai et Nagatomo pour Monaco. Rocchia a été opéré il y a trois semaines, il sera prêt en janvier, on cherchera une solution pour moi au mercato d'hiver, on a toujours été clair avec lui. Et Yuto a toujours un avantage sur Khaoui." Quels que soient les joueurs sur le terrain, "il faut retrouver la confiance en gagnant tout de suite contre Monaco. Je veux que ce groupe garde la distance dans le haut du classement sans compter sur les matchs en retard", a estimé le coach de l'OM.

Les objectif à court terme de l'OM

Après ce match contre l'AS Monaco, viendra le Stade Rennais puis un calendrier chargé. La disparition à venir de la chaîne Téléfoot pourrait donner de l'air à l'OM. "Le match du 3 janvier contre Lens était prévu sur Mediapro, donc on va peut-être voir pour le faire déplacer. Je vais voir avec Jacques-Henri Eyraud", a glissé André Villas-Boas. Alors qu'arrive ensuite un alléchant PSG - OM à Lens. "Le premier objectif, c’est le Trophée des champions (le 13 janvier) et si on est capable de qualifier l’OM deux fois de suite en Ligue des Champions, ça serait un exploit. Je trouve qu'on commence à trop parler du titre, on est proche du PSG mais s'ils commencent à enchainer, on ne pourra pas suivre. Ni nous, ni Monaco ne jouons samedi en pensant au titre."

Enfin, l'entraîneur de l'OM a lâché une mystérieuse petite phrase sur le club, alors qu'il commentait son éventuelle prolongation : "On va voir. L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, il y aura beaucoup de changements, ça va être une année importante pour l'OM. On travaille déjà sur le futur du club, notamment avec Pablo Longoria." Une petite révolution serait en marche du côté de Marseille ?"Le club est dans une très mauvaise situation financière, mais si on est capable de qualifier l'OM une deuxième fois de suite en C1, avec un trophée dans les mains..." Tout serait alors possible, notamment un rachat du club ?













Par Matthieu