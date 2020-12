PSG Mercato : Lionel Messi, feu vert au Paris Saint-Germain.

Publié le 11 décembre 2020 à 21:03

Lionel Messi, à six mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, est dans le viseur du PSG. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont le feu vert pour essayer de recruter l'Argentin tenté par un départ déjà l'été dernier.

Prolongation de Lionel Messi, le pessimisme domine

Lionel Messi a tenté de forcer son départ du FC Barcelone l’été dernier avant de le déférer pour le mercato estival 2021. Et la tendance est favorable à son départ, libre, au terme de son bail. Deux des candidats à la présidence du FC Barcelone ont donné leur opinion sur une éventuelle prolongation du bail de l’Argentin. Ils ne sont pas optimistes pour retenir le joueur au club après la fin de son contrat. « On ne peut pas dire que Lionel Messi restera à coup sûr. Je pense qu'il sera très difficile de le faire changer d'avis », a déclaré Agustin Benedit. « Si le PSG, propriété du Qatar, veut le faire signer pour promouvoir la Coupe du monde 2022, nous ne pourrons pas participer », a-t-il ajouté. Même inquiétude chez Victor Font, donné favoris pour succéder à Josep Maria Bartomeu le 24 janvier. « Je suis convaincu que Lionel Messi a besoin d'un projet compétitif pour rester au Barça : il veut gagner. Nous pensons qu'il est essentiel que l'association Barça-Messi dure dans le temps, même après sa retraite », a-t-il indiqué dans un premier temps. « Maintenant, personne ne peut promettre qu'il restera », a admis Victor Font dans une interview accordée à la RAC1.

Le riche Palmarès de la ''Pulga''

Lionel Messi (33 ans) est arrivé au FC Barcelone en 2000, à 13 ans. Il évolue sous les couleurs des Blaugranas, dans l'élite, depuis la saison 2004-2005. Il a tout gagné avec son club formateur : titres, trophées et distinctions individuelles. Son palmarès : 10 titres de champion d'Espagne, 6 coupes du Roi, 7 Supercoupes d'Espgne, 4 Ligues des champions, 3 Supercoupes de l'UEFA, 3 coupes du monde des clubs et six ''Ballon d'Or'' (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019).













Par ALEXIS