OM - AS Monaco : Les compos d'André Villas-Boas et Niko Kovač !

Publié le 12 décembre 2020 à 16:55

Si le choc de la 14e journée de Ligue 1 aura lieu dimanche entre le PSG et l'OL, l'affiche entre l'OM et l'AS Monaco est aussi très belle au vu des enjeux qu'elle propose.

Objectif deuxième place pour l'OM

En Ligue 1, tout va bien pour l'Olympique de Marseille. Invaincus depuis 10 rencontres, les Phocéens entretiennent même une série de 5 victoires consécutives en championnat. Si celle-ci s'étendait à 6 ce soir, les Marseillais reviendraient à 1 point du leader parisien avant PSG-OL, le tout avec un match en retard. En revanche, en cas de revers, l'OM pourrait sortir du top 5 et serait alors dépassé par son adversaire du soir au classement. Jordan Amavi et Nemanja Radonjic, blessés, ainsi que Dimitri Payet, suspendu, ne sont pas sur la feuille de match.

La compo marseillaise : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Sanson, Rongier - Cuisance - Thauvin, Benedetto.

Monaco veut égaler Lyon avant PSG-OL

Battus à Lille après 4 victoires consécutives, les Monégasques sont descendus à la 5e position. Mais un succès au Vélodrome ce samedi après-midi leur permettrait d'égaler le LOSC et l'OL, juste derrière le PSG, et de regarder sereinement la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Toutefois, si l'AS Monaco concédait une nouvelle défaite, le club de la Principauté tombera quoiqu'il arrive à la 6e place à l'issue de la 14e journée. Djibril Sidibé, Benjamin Lecomte, et Aleksandr Golovin sont tous les trois indisponibles.

La compo monégasque : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Diop, Fofana, Tchouameni, Martins - Volland, Ben Yedder (cap.).













Par Clément