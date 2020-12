ASSE Mercato : Une très lourde décision de Stéphane Ruffier ??

Publié le 13 décembre 2020 à 09:08

Stéphane Ruffier, le portier de l’ ASSE, écarté du groupe professionnel par Claude Puel, pourrait prendre une très lourde décision concernant son avenir. Le portier des Verts, en attente de passer devant la LFP avec le club, pourrait surprendre plus d’une personne.

À l’ ASSE, Stéphane Ruffier est en guerre contre son entraîneur Claude Puel soutenu par la direction. Celle-ci veut le licencier et a déjà commencé à prendre des dispositions allant dans ce sens. Une lettre de l’ AS Saint-Étienne serait déjà parvenue à la LFP où le joueur et le club devraient s’expliquer avant son éventuel licenciement. Même si des sources indiquent que Stéphane Ruffier pourrait faire mordre la poussière au club devant les instances du football français, une décision surprenant de l’intéressé a été annoncée par un consultant proche de son entourage.

Sur L’Equipe du Soir, Bernard Lions a expliqué que Stéphane Ruffier pourrait prendre une décision inattendue concernant sa carrière de gardien de but. Fortement affecté par son éviction de l’équipe pro de l’AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier pourrait décider de mettre fin à sa carrière, selon Bernard Lions. « S’il est licencié et qu’il quitte l’AS Saint-Étienne, ça ne sera pas pour retrouver un autre club, je pense qu’il arrêtera sa carrière là-dessus », a confié le consultant sportif.

À 34 ans et toujours performant, le gardien de l’ ASSE pourrait mettre fin à sa carrière d’une façon brutale. Il faut noter que les problèmes de Stéphane Ruffier ont commencé au club avec l’arrivée de Claude Puel. Ce dernier n’a pas hésité à l’envoyer sur le banc des remplaçants alors qu’il était titulaire indiscutable dans les buts de l’ ASSE. Il a ensuite été sorti du groupe stéphanois pour les matchs. Depuis près de 10 mois, il n’a plus joué de match avec l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Étienne.

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE pensait se séparer du gardien pour économiser près de 2,1 millions d'euros de charges salariales. Le gardien a refusé de rejoindre les rares clubs venus aux nouvelles, préférant aller au bout de son contrat, même sans jouer.













Par Gary SLM