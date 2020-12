Stade Rennais : Un retour de marque à signaler face à l'OGC Nice

Publié le 13 décembre 2020 à 11:31

Le Stade Rennais, qui se déplace à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice à 13 h, peut compter sur un renfort de marque, absent ces dernières semaines, le retour de ce joueur apporte une bonne solution à Julien Stéphan.

Stade Rennais : Martin Terrier déclaré apte, pas Alfred Gomis

Écarté des terrains depuis le 20 novembre face à Bordeaux (0-1), Martin Terrier, qui avait contracté la Covid-19, est de retour dans le groupe du Stade Rennais pour le déplacement à Nice ce dimanche. Auteur d'un but et d'une passe décisive en douze rencontres toutes compétitions confondues, le joueur arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais cet été peine à justifier son transfert au Stade Rennais. De son côté, Nayef Aguerd, entré quelques instants face à Séville mardi, fait également sa réapparition dans le groupe de Julien Stéphan. En revanche, le gardien de but Alfed Gomis, blessé à une hanche, ne peut toujours pas postuler à une place dans le groupe breton, Romain Salin assurera une nouvelle fois l'intérim.

Ces derniers temps, le groupe de Julien Stéphan, pourtant construit pour faire face à plusieurs compétitions, a été en dessous du niveau auquel il était attendu. 9e au classement de Ligue 1 avant d'affronter l'OGC Nice, le Stade Rennais n'a engrangé que 19 points en 13 matchs de championnat. En Ligue des champions, le SRFC a terminé dernier du Groupe E avec un seul point pris lors de sa réception de Krasnodar le 20 octobre dernier au Roazhon Park. L'équipe Rennaise n'a autrement remporté aucun de ses matchs en Ligue des champions, la première participation de son histoire.

Le groupe pour OGC Nice - SRFC

Julien Stéphan a convoqué un groupe de 23 joueurs. Seulement 20 d'entre eux seront sur la feuille de match.

GARDIENS : Salin, Bonet / DEFENSEURS : Maouassa, Truffert, Dalbert, Aguerd, Da Silva, Nyamsi, Traoré, Soppy, Assignon // MILIEUX : Nzonzi, Léa Siliki, Grenier, Bourigeaud, Camavinga, Tait // ATTAQUANTS : Gboho, Hunou, Rutter, Ninag, Doku, Terrier.













Par Clément