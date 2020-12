Kader Keita : mortel déhanché de l’ex-buteur de l’OL et du LOSC

Publié le 13 décembre 2020 à 15:05

On a retrouvé les traces d’Abdoul Kader Keïta, l’ancien attaquant ivoirien du LOSC et de l’ OL. L’ex-joueur se livrait à une démonstration, pas de dribbles, mais de danse, au Boulay Beach resort (BBr) en Côte d’Ivoire.

Quand Kader Keita brillait de toutes ses couleurs au LOSC

Kader Keita a marqué son époque au LOSC. Son nom est resté dans les esprits des fans du club nordiste pour sa prouesse à San Siro, lors d’un match de Ligue des Champions face au Milan AC. Ce jour-là, Lille devait gagner et espérer un match nul de l’AEK Athènes pour espérer une qualification. Si le Nigérian Peter Odemwingie, dès la 6e minute de la rencontre, a ouvert le score pour le LOSC, c’est Kader Keita qui avait crevé les écrans suite à une course sur 40 mètres et un excellent une deux avec Mathieu Bodmer. Son but sur cette occasion aggrave le score.

Lors de ce match, l’Ivoirien avait brillé par ses percussions qui ont fait un terrible mal à l’équipe italienne. Ce match à lui tout seul a justifié son transfert plus tard à l’OL pour 16,8 millions d’euros. Kader Keita a depuis joué pour Galatasaray avant de filer à Al-Sadd SC où il avait déjà joué avant de rejoindre la France. L’Ivoirien a un temps été sans club avant de signer pour Honvéd d’où il a rejoint le Persib Bandung, dernier club de sa carrière. Kader Keita fait aujourd’hui des affaires, mais lorsqu’il peut, s’offre du bon temps dans les nuits abidjanaises.

Mais cette fois, c’est à Boulay Beach Resort (BBr), un joyau architectural du tourisme balnéaire en Côte d’Ivoire. Situé sur l’île Boulay, cet établissement est le repère des sportifs de haut niveau et hommes d’affaires souhaitant s’offrir du bon temps en Côte d’Ivoire. C’est dans ce complexe hôtelier de standing qu’on a retrouvé les traces de Kader Keïta, qui visiblement prenait du bon temps. "Popito" moulait de tout son corps. À découvrir. Vidéo de Kader Keita en démonstration de danses.













Par Gary SLM