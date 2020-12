Stade Rennais Mercato : Quatre départs dès cet hiver au SRFC ?

Publié le 15 décembre 2020 à 13:25

Le Stade Rennais a enfin remporté un match en Ligue 1, dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice (1-0) et veut continuer sur sa lancée contre l'OM (mercredi, 21h). Mais le SRFC doit aussi préparer son mercato, quitte à laisser partir certains joueurs qui n'entrent plus dans les plans ou ont trop déçu pour retrouver une place dans l'effectif de Julien Stéphan.

Un mercato calme au Stade Rennais ?

Le SRFC a été très actif sur le marché des transferts lors du mercato estival. Les arrivées de Jérémy Doku, Serhou Guirassy, Alfred Gomis, Martin Terrier ou encore Nayef Aguerd ont coûté cher et n'ont été compensées que par les vente de Raphinha et Edouard Mendy. "Il faut déjà s'attendre à un mercato hivernal globalement calme, avait révélé à EurosportNicolas Holveck, le président du Stade Rennais, fin novembre. Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire et du dossier Mediapro. À l'étranger, les matches se jouent dans des stades vides et l'impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu'il faut s'attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s'annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matches de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde." Mais l'élimination de toutes les Coupes d'Europe et la possible annulation de la Coupe de France pourraient bien changer la donne.

Quatre départs envisageables au mercato d'hiver

Alors qu'il rebondit en Ligue 1, le Stade Rennais, seulement 8e, va sûrement corriger une erreur de son mercato estival cet hiver. Dalbert Henrique pourrait voir le contrat de son prêt rompu et retourner à l'Inter Milan. Le latéral gauche a été particulièrement décevant lors de ses quelques apparitions et n'a plus la confiance de Julien Stéphan, qui lui préfère le jeune Adrien Truffert, très convaincant. Jonas Martin est également un potentiel partant. Le joueur a été trop souvent blessé depuis son arrivée en 2019. Il n'a participé qu'à 13 matches sous les couleurs des Rouge et Noir en une saison et demi.

Enfin, la question d'un départ se pose également pour M'Baye Niang et Clément Grenier. Le premier revient en forme et retrouve une place de titulaire en raison de la blessure de Serhou Guirassy. Mais le buteur, qui était partant cet été, va-t-il aller au bout de sa saison rennaise ? Il n'est pas certain que le Sénégalais accepte de retourner sur le banc au retour de Guirassy. Il en va de même pour Clément Grenier, sorti du placard par Julien Stéphan pour dépanner au milieu, en raison des blessures ou suspension d'Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi et Benjamin Bourigeaud. Avec un rythme qui va baisser et des compétitions en moins à jouer, le Stade Rennais pourrait en profiter pour dégraisser cet hiver.













Par Matthieu