RC Lens : Franck Haise face au risque de l’assoupissement

Publié le 15 décembre 2020 à 09:40

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, se sait attendu dans ses fonctions dans le nord de la France. Arrivé en pompier pour assurer la suite de Philippe Montanier, actuel coach du Standard de Liège, le coach de 49 ans tire son épingle du jeu, ce qui lui vaut des discours dithyrambiques

RC Lens : Franck Haise insensible aux compliments

Avec 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 13 matchs, Franck Haise a changé l’aperçu qu’on aurait pu avoir du RC Lens. Le promu se comporte en challenger pour les 10 premières places de Ligue 1 et ses résultats le confirment. 9e du championnat à ce stade de la compétition, le RCL est pratiquement assuré d’obtenir son maintien (l’objectif pour 2021) en Ligue 1 plusieurs mois avant la fin de la saison. Le club totalise déjà 21 points à son compteur avec un match en moins à jouer contre l’Olympique de Marseille, l’autre club en forme de Ligue 1 cette saison. L’OM est sur 8 victoires, 3 matchs nuls et une défaite en 12 matchs.

Mais les excellents résultats du RCL n’endorment pas Franck Haise. Le technicien lensois reste à bonne distance des discours trop beaux, trop flatteurs, puisqu’il sait pertinemment que tout peut changer très vite sur la saison d’un club. « Je ne suis pas sensible à ça parce que quand on aura perdu 3 matchs, tout le monde dira qu’on n’est pas bons et que le coach est nul », s’est-il montré avisé avant d’ajouter « Déjà que quand on en perd un, il y en a qui le disent… Je suis content que des spécialistes reconnaissent que l’on fait des choses un peu différentes, qu’on a la volonté de jouer, ça fait plaisir, mais c’est le travail des joueurs et du staff. Je dis bien du staff, car il fait un gros travail. »

Le Racing Club de Lens a un gros palier à franchir

Les Sang et Or ont perdu leur dernier match de la 14e journée de Ligue 1 face à Montpellier Hérault SC (2-3) sur leur pelouse du Stade Bollaert. Demain mercredi, dans le multiplex de la Ligue 1, le RC Lens défiera l’As Monaco à Louis II, une occasion pour redresser rapidement la barre, même si le challenge s’annonce difficile. Les Monégasques sont en effet 6es de Ligue 1 avec 23 points en 14 matchs. Si théoriquement le match en moins des Sang et Or peut leur permettre de virer devant cette formation en cas de bons résultats, la réalité du moment est que l’équipe de Niko Kovac a aussi des arguments à faire falloir, ce qui annonce une rencontre épique pour le RC Lens.













Par Gary SLM