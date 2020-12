PSG - FC Lorient : Équipes probables, tout savoir sur le match

Publié le 16 décembre 2020 à 09:30

Le PSG veut se refaire la cerise en Ligue 1 après sa quatrième défaite de la saison concédée au Parc des Prince face à l'OL, dimanche (0-1). Les hommes de Thomas Tuchel accueille (ce mercredi, 21h) un FC Lorient (17e) qui flirte avec la zone de relégation, mais vient à Paris avec l'ambition de donner du fil à retordre aux Parisiens.

Le PSG veut vite retrouver son trône en Ligue 1

Voir un PSG qui n'a pas leader de Ligue 1 est un inhabituel. Après sa défaite face à l'OL, le Paris SG se retrouve 3e du championnat, en ayant vu les Lyonnais et le LOSC leur passer devant. Pourtant, le PSG reste bien le favori en championnat, comme l'a rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse : "Bien sûr. Je ne connais pas bien le classement mais nous sommes les favoris. Ce n'était pas suffisant sur le dernier match, mais nous sommes les favoris et ça ne changera pas. On a perdu trop de points, on doit faire mieux car c'est nécessaire."

Mais face au FC Lorient, mercredi (21h) pour la 15e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel donnera sans doute du temps de jeu à certains et reposera d'autres. "Dans un club comme le PSG, il y a forcément des gars qui ne jouent pas autant que d'autres, a commenté l'entraîneur allemand. Je dois faire des choix. Contre Montpellier, j'ai fait beaucoup de changements et l'équipe a très bien joué. Demain, c'est peut-être le moment de changer un peu plus car on ne peut pas avoir la même énergie que sur le dernier match. Il y aura quelques changements. J'ai une idée de l'équipe qui débutera mais je le rappelle, on a eu quelques surprises sur les derniers entraînements et des joueurs sont aussi fatigués." Marco Verratti et Presnel Kimpembe devraient donc souffler, tandis que Neymar est forfait.

Le FC Lorient arrive avec des ambitions

Pour le Lorientais Enzo Le Fée, pas question de se laisser aveugler par l'aura du PSG. "Il faut qu’on se focalise sur notre jeu, a appuyé le milieu de terrain du FC Lorient. On sait ce qu’on doit faire et on a à cœur de se reprendre. On avait un peu perdu notre foot ces derniers temps. On veut montrer qu’on a le niveau L1. Il va falloir jouer avec beaucoup de concentration, ne pas faire d’erreurs bêtes, car contre eux, cela ne pardonne pas. Il va falloir mettre plus d’envie et d’intensité qu’eux, même si on sait que ce sera très dur. J’espère aussi qu’on va prendre beaucoup de plaisir face à l’une des équipes les plus fortes du monde." Même si les tribunes seront vides, le jeune joueur du FC Lorient en prendra, du plaisir : "Jouer au Parc des Princes, un stade mythique que je ne connais pas encore, c’est une chance. Petit, je ne me disais pas que j’allais jouer là-bas un jour."

Les équipes probables pour PSG - FC Lorient

La composition du PSG selon L'Equipe : Navas - Florenzi, Pembélé, Kehrer, Kurzawa - Herrerra, Paredes, Rafinha - Di Maria, Kean, Mbappé.

La composition du FC Lorient selon L'Equipe : Nardi - Hergault, Gravillon, Morel, Le Goff - Lemoine, Le Fée, Monconduit - Laurienté, Moffi, Wissa.













