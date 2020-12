OM Mercato : Le clan Amavi maintient la pression sur Longoria

Publié le 16 décembre 2020 à 14:30

Jordan Amavi veut être situé le plus tôt possible sur son avenir à l'OM, à quelques jours de l’ouverture officielle du marché de l’hiver. À six mois de la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, le défenseur et son clan pressent Pablo Longoria, le patron du football du club phocéen.

OM : Jordan Amavi veut être situé avant 2021

Comme Florian Thauvin, le contrat de Jordan Amavi à l'OM prend fin le 30 juin 2021. Le dernier est d’auteurs sur la liste des jouer mis sur le marché cet hiver. Quant au second, il a l’intention de prolonger son aventure sur la Canebière d’après les indiscrétions de La Provence. Pour démontrer l’intention de leur protégé, les représentants de l’arrière gauche « ont récemment soumis leurs souhaits, en termes de contrat et de salaire », aux dirigeants olympiens, d’après la source. En attendant la réponse de l'OM, « les négociations se poursuivent entre les deux parties », si l’on en croit le journal. Il faut dire que le clan Jordan Amavi souhaite avoir rapidement une idée claire sur la situation contractuelle du joueur de 26 ans, afin de mieux se projeter sur 2021. Plus précisément, le défenseur et ses représentants espèrent la réponse de Pablo Longoria en cette fin d’année. Ce qui est « idéal » pour eux.

Amavi, un crack de l'Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille a transféré Jordan Amavi d’Aston Villa en juillet 2018, contre un chèque de 10 M€. Sa valeur actuelle est équivalente au même montant selon Transfermatkt. Avant sa blessure au mollet, en début de semaine dernière, le natif de Toulon a disputé 8 matchs de Ligue 1 cette saison, pour autant de titularisations. Il s’agit donc d'un crack de l'équipe d'André Villas-Boas. Pour rappel, il avait manqué trois matchs en raison d'une suspension liée à la fin de rencontre électrique entre le PSG et l'OM (0-1), le 13 septembre. En deux saisons et demie, Jordan Amavi compte 118 matchs sous le maillot olympien. Il a marqué 3 buts pour 10 passes décisives.













Par ALEXIS