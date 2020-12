FC Nantes : Patrick Collot rassure avant le Stade de Reims

Publié le 16 décembre 2020 à 15:30

Patrick Collot, le nouvel entraîneur intérimaire du FC Nantes, a perdu son premier match après sa nomination le 8 décembre dernier. Il n’est cependant pas inquiet et s’est plutôt montré rassurant avant le déplacement des Canaris sur le terrain du Stade de Reims, ce mercredi (19h).

FC Nantes : Collot espère « une bouffée d'oxygène à Reims »

Le FC Nantes a été tenu en échec par la lanterne rouge, le Dijon FCO (1-1), au stade de la Beaujoire, dimanche dernier, lors de la 14e journée de Ligue 1. C’était le premier match de Patrick Collot sur le banc de touche des Canaris, en tant qu’entraîneur principal. Son équipe avait mené (1-0, 24e), avant de se faire rejoindre en seconde période (1-1, 54e). À l’occasion de son deuxième match, ce mercredi soir, contre le Stade de Reims, l’ex-adjoint de Christian Gourcuff vise un point au moins. « Celui qui gagnera ce match prendra une bouffée d'oxygène sur le plan comptable. Et ces matchs, quand on ne peut pas les gagner, il faut au moins être capables de ne pas les perdre », a-t-il noté en conférence de presse.

Deux équipes dans une situation inconfortable

Le FC Nantes est 14e avec 14 points et le Stade de Reims est 19e avec 10 points avant leur confrontation. Les deux équipes sont donc dans le dur et luttent désormais pour leur maintien dans l’élite. « Pour des équipes en difficultés, ce sont toujours des matchs importants. J’imagine que Reims, dans leur situation, nous reçoit et prépare bien ce match. Si on est un peu en avance sur Reims, nous ne sommes pas dans une situation confortable. Ce sera match âpre, très difficile, parce que Reims a des qualités… », a expliqué Patrick Collot, tout en précisant : « il y a toujours trois points en jeu, et dans notre situation et celle de Reims, tous les matchs sont importants et difficiles ».

Le défi de Patrick Collot ? ramener la confiance

Pour ramener la confiance au sein de l’équipe nantaise, son nouveau coach « essaie de beaucoup discuter, d'échanger, de faire comprendre le système à ses joueurs et de recentrer les énergies ». « Je communique plus pour que les joueurs comprennent ce qu'on attend d'eux lors de nos matchs », a fait savoir le patron du staff technique du FC Nantes. Sous la direction de Christian Gourcuff, le bilan du club de la cité des Ducs était de 6 défaites, 4 nuls et 3 victoires, en 13 matchs de championnat. Soit 13 points pris sur 39, pour 14 buts marqués et 22 concédés. Avec le nul enregistré par Patrick Collot, les Jaune et Vert ont certes pris un précieux point, après deux défaites consécutives, mais ils sont restés à la 14e place.













Par ALEXIS