FC Nantes : La confidence de Collot après la défaite à Reims

Publié le 17 décembre 2020 à 00:30

Le FC Nantes s’est incliné mercredi sur a pelouse du Stade de Reims (2-3). Nouvel entraîneur du FCN, Patrick Collot s’est livré après la rencontre. L’occasion pour lui de dresser un constat alarmant.

Le FC Nantes se saborde à Reims

Nouveau coach du FC Nantes, Patrick Collot pensait tenir sa première victoire contre le Stade de Reims. Pendant plus d’une heure, ses Canaris menaient au score grâce à Nicolas Pallois (18e). Les Jaune et Vert ont ensuite connu une remontada express en concédant trois buts en l’espace de 6 minutes. Une dernière réalisation de Ludovic Blas (79e) a relancé le suspense en fin de match sans que le FCN ne recolle au score. Avec cette contreperformance, le club des bords de l’Erdre en est désormais à six matchs sans victoire en championnat. Nantes pointe à la 16e place de Ligue 1 avec trois points d’avance sur le barragiste lorientais.

Patrick Collot tire la sonnette d’alarme après Reims

Contre le Stade de Reims, Patrick Collot dirigeait sa deuxième rencontre sur le banc du FC Nantes. Si le successeur de Christian Gourcuff a noté des améliorations, il a tenu à rappeler la situation dans laquelle se trouve son équipe. Pour l’entraîneur nantais, ses poulains doivent prendre conscience que le club jouera le maintien cette saison. « Je trouve qu’on a été en net progrès par rapport au match face à Dijon […] On est dans une situation très difficile et on est tous responsables. Le championnat ne s’arrête pas aujourd’hui, il reste de nombreuses batailles à mener. Il va falloir se relever vite. On bataille pour le maintien, il faut en avoir conscience », a indiqué le coach du FCN selon les propos relayés par L’Équipe. Pour sa prochaine sortie, Nantes reçoit Angers dimanche (15h).













Par Ange A.