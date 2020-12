Stade Rennais Mercato : Stéphan parle des cas Niang et Grenier

Publié le 15 décembre 2020 à 18:25

Le Stade Rennais accueille mercredi l'OM au Roazhon Park, pour la 15e journée de Ligue 1, avec la ferme intention de valider son succès sur le terrain de l'OGC Nice (1-0). Julien Stéphan retrouve M'Baye Niang, buteur dimanche, et Clément Grenier, lui aussi titulaire sur la Côte-d'Azur, et a évoqué le rôle des deux joueurs en conférence de presse.

Le Stade Rennais veut confirmer contre l'OM

Le Stade Rennais reçoit un gros morceau mercredi (21h), alors qu'il vient tout juste de renouer avec la victoire contre l'OGC Nice, à l'Allianz Riviera (1-0). "L'OM joue les premiers rôles, ça sera difficile, a reconnu Julien Stéphan. Ce qui est impressionnant chez eux, c'est leur efficacité. Ils saisissent la moindre possibilité qu'ils ont pour marquer. C'est ce qui leur permet d'être en haut du classement. L'OM a la faculté d'être efficace dans les deux surfaces de réparation, a commenté Julien Stéphan. C'est un groupe très expérimenté. Ils ont un gardien décisif. Des joueurs offensifs capables de marquer à tout moment. Un bloc équipe dense et compact, la meilleure défense de Ligue 1 avec Lille et le PSG. C'est une équipe pragmatique, qui peut aussi produire du jeu par séquences." L'entraîneur du SRFC sait à quoi s'en tenir. Il sera d'ailleurs privé une nouvelle fois d'Alfred Gomis dans les cages.

Grenier et Niang, retours positifs pour le SRFC

Mais Julien Stéphan et le Stade Rennais pourront néanmoins compter sur le retour en forme de M'Baye Niang, unique buteur du succès en terres niçoises. "Ça se passe très bien. Comme ça se passe très bien depuis le départ", a commenté l'entraîneur breton au sujet de son buteur, annoncé sur le départ à l'ASSE avant que le deal ne capote. "On ne va pas revenir sur ce qu'il s'est passé, a ajouté Stéphan. On a toujours eu une communication très claire et très simple par rapport à sa position. Il est revenu à un niveau qui lui a permis d'enchaîner les six derniers matches, puisqu'il a fait quatre entrées et deux titularisations. Il a besoin encore de retrouver du rythme. Il est beaucoup mieux dans le jeu, avec une marge de progression. C'est intéressant pour lui et sa confiance d'avoir pu marquer ce but dimanche." Évoqué un temps du côté de l'OM, M'Baye Niang ne sera pas perturbé par l'opposition de ce mercredi, a assuré son entraîneur.

Clément Grenier est lui aussi de retour régulièrement dans les 18 Rennais. Julien Stéphan a souhaité abordé la personne du milieu de terrain du Stade Rennais sous l'angle collectif. "Dimanche, l'équipe a retrouvé un bon niveau général. On a profité d'une bonne structure, on a bien défendu. On a été bien compact et bien organisé, hormis un début de match plutôt fébrile. En deuxième mi-temps, on a eu une très bonne utilisation du ballon. À l'intérieur de ça, chaque joueur va être capable de performer, d'apporter sa pierre à l'édifice, a expliqué Stéphan au sujet de Grenier. C'est l'aspect collectif qui prime sur tout." Malgré tout, les deux joueurs pourraient avoir un bon de sortie au mercato hivernal, à moins que le coach rennais n'en décide autrement.













Par Matthieu