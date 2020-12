Bordeaux : Gasset a détecté un gros souci chez les Girondins

Publié le 17 décembre 2020 à 14:30

Bordeaux a été surpris, sur son terrain, par l’ASSE (1-2), mercredi. Alors que Claude Puel est soulagé par cette précieuse victoire, Jean-Louis Gasset, lui, n’a pas reconnu son équipe. Il a noté un gros souci contre l’AS Saint-Étienne.

Bordeaux a manqué de « fraîcheur physique », selon Gasset

Battu par la LOSC (2-1), dimanche dernier, Bordeaux a encore chuté sur le même score face à l’ASSE, mercredi soir, au Matmut Atlantique. L’AS Saint-Étienne a ainsi mis fin à une longue série négative de 11 matchs sans victoire. Contrairement aux Girondins qui enregistrent une deuxième défaite consécutive. Plus grave, Jean-Louis Gasset a fait un constat alarmant sur son équipe face aux Verts. « Sur les derniers matchs, on avait une organisation rigoureuse. Ce soir (mercredi), on a manqué de tout, mais aussi de fraîcheur physique. C’est une défaite logique », a-t-il noté en conférence de presse.

« Quand je dis avant le match qu’on a un problème d’efficacité… C’est flagrant ! On a des situations et on n'arrive pas à passer devant l’adversaire. On a perdu des ballons faciles, il a fallu courir et nous n’étions pas en état physiquement », a expliqué l’entraîneur des Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gasset a pointé aussi le rapprochemet de leurs deux derniers matchs de championnat. « Ce n’est pas une excuse, mais les deux jours de récupération nous pénalisent », a-t-il fait remarquer. Il faut noter que l’ASSE avait affronté Angers SCO (0-0), vendredi dernier. Les Stéphanois ont donc eu deux jours de repos de plus que les Bordelais.

Bilan de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset a remplacé Paulo Sousa à la tête du staff technique de Bordeaux, le 10 août 2020. En 15 journées de championnat, son équipe a pris 19 points sur 45 possibles et est 13e de Ligue 1. Elle a enregistré 6 défaites, 4 nuls et 5 victoires, pour 15 buts marqués et 17 concédés. Soulignons que les Girondins ont chuté de deux places, suite à leur défaite contre l'AS Saint-Étienne. Pour terminer l'année 2020, Bordeaux se déplacera à Strasbourg (15e), dimanche, puis recevra le Stade de Reims (17e), mercredi.













Par ALEXIS