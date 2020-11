OL Mercato : Même suspendu, Houssem Aouar fait encore rêver

Publié le 28 novembre 2020 à 08:30

La récente sanction infligée à Houssem Aouar ne semble pas affecter sa cote sur le marché des transferts. Le milieu de l’ OL suscite toujours l’intérêt de grands clubs européens.

OL : Houssem Aouar affole toujours le marché des transferts

Houssem Aouar va rater le match de l’ OL contre le Stade de Reims ce dimanche. S’il se remet d’une blessure aux adducteurs, c’est pour une raison disciplinaire que le milieu sera absent. Juninho a décidé de sanctionner le joueur après son refus de prendre part à une séance de travail après la victoire contre Angers. En accord avec le board lyonnais, le directeur sportif lyonnais a décidé d’écarter Aouar pour le déplacement en Champagne. Malgré ce coup dur, le numéro 8 des Gones garde la sympathie de ses courtisans. Comme le révèle L’Équipe, le PSG reste intéressé par le milieu. Paris s’intéresse particulièrement à sa situation en ces temps où il a écopé d’une sanction.

Un prétendant de poids de retour pour Aouar ?

Comme le Paris Saint-Germain, un autre géant européen suit avec intérêt la situation d’Houssem Aouar. En Espagne, Don Balon révèle que le Real Madrid espère qu’une crise va s’installer entre le joueur et l’ OL. L’occasion serait alors idoine pour les Merengues pour passer à l’offensive dès cet hiver. Seulement, le journal précise que Jean-Michel Aulas restera intransigeant qu’importe la situation. Le président lyonnais réclamera toujours 50 millions d’euros pour son protégé. Comme le Real et Paris, Arsenal et la Juventus de Turin, également intéressés par le Lyonnais, sont prévenus.













Par Ange A.