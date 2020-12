RC Lens : Gaël Kakuta, déjà deux records avec les Lensois

Publié le 17 décembre 2020 à 18:30

Buteur contre l’AS Monaco, Gaël Kakuta a encore porté le RC Lens pour une troisième victoire de suite à l’extérieur. Avec désormais sept buts, il a déjà battu son record sur une saison. L’ailier est aussi entré un peu plus dans l’histoire du Racing Club grâce à ses statistiques lors des cinq derniers matchs du promu en Ligue 1.

RC Lens : Kakuta, le meilleur sur une série de 5 matchs

Le RC Lens a étrillé l’AS Monaco (3-0), mercredi, dans la Principauté. Auteur du troisième but des Lensois, Gaël Kakuta a livré un match de haut niveau avant sa sortie (57e). Franck Haise a sorti le meneur de jeu, avant même l’heure de jeu, car le résultat était déjà acquis grâce à son boulot colossal. « Il a livré une première période de très haut niveau. Je l'ai sorti pour le préserver, car le match que l'on va jouer à Metz va arriver rapidement (samedi, 17 h) », a justifié l’entraîneur du Racing Club, dans L’Équipe.

D’après les statistiques de Opta Jean, Gaël Kakuta est désormais le premier joueur du club lensois à se montrer décisif sur une série de cinq matchs consécutifs en Ligue 1. Il a en effet marqué trois buts et délivré deux passes décisives lors des cinq derniers matchs du RC Lens en championnat. Et ce n’est pas tout ! En marquant son septième but en 14 matchs disputés lors de l’exercice présent, le joueur de 29 ans a déjà battu son propre record de buts sur une saison. Depuis sa carrière démarrée à Chelsea en 2009, c’est avec Amiens SC que l’international congolais avait marqué six buts en 36 matchs joués, en 2017-2018.

Gaël Kakuta revenu en Artois après 13 ans

Gaël Kakuta a été formé au RC Lens entre 1999 et 2007. Remarqué grâce à son talent et sa technique, il a été recruté par Chelsea en 2007 à l’âge de 16 ans. Il a ainsi rejoint le club londonien, sans avoir joué un seul match avec l’équipe professionnelle du club nordiste. Revenu en France en 2017, après avoir fait le tour de plusieurs championnats à l’étranger (Angleterre, Pays-Bas, Italie, Espagne, Chine), il avait déposé ses valises à Amiens SCO (2017-2018), sous la forme d’un prêt. Le natif de Lille est finalement revenu en Picardie en août 2019. Suite à la relégation du club amiénois en Ligue 2, Gaël Kakuta a été prêté au Racing Club de Lens alors promu en Ligue 1, le 9 juillet 2020. C’est ainsi qu’il a retrouvé son club formateur où il est prêté pour une saison avec une option d'achat automatique pour trois ans, si les Sang et Or se maintiennent dans l’élite.













Par ALEXIS