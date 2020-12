RC Lens : Les Lensois mieux armés contre l’AS Monaco

Publié le 16 décembre 2020 à 11:45

Le RC Lens a enregistré deux défaites et une victoire lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1. Pour le déplacement à Monaco, Jean-Louis Leca et ses coéquipiers espèrent ne plus faire les mêmes erreurs que contre Angers SCO et le Montpellier HSC.

Le RC Lens va « s'adapter » au jeu de ses adversaires

Le RC Lens a concédé deux défaites à domicile, respectivement contre Angers SCO (1-3) et le Montpellier HSC (2-3), avant son match contre l’AS Monaco dans la Principauté, mercredi (21h). Jean-Louis Leca assure que le Racing Club a tiré les enseignements de ces deux matchs perdus, au point de ne pas se laisser surprendre par les Monégasques. « On doit toujours répondre à ce que te propose l'adversaire. Le Stade Rennais et l’AS Monaco prennent le jeu à leur compte. À la différence d'Angers ou de Montpellier qui n'ont pas voulu jouer et ont évolué avec un bloc bas. Ils ont réussi à nous piquer en contre », a-t-il expliqué dans L’Équipe. Avant de lâcher une consigne : « à nous de nous adapter ».

Promus en Ligue 1 cette saison, les Lensois font un bon début de saison. Ce sont d’ailleurs les premiers à avoir infligé une défaite au PSG (1-0) en Ligue 1 lors de l’exercice présent. « On n'oublie pas qu'on est promu. Si on améliore des détails, comme la concentration sur les phases arrêtées, on prendra moins de buts. Et donc d'autres points. Ce qui nous fera avancer », a conseillé le gardien de but du RC Lens.

Jean-Louis Leca, « seule l'efficacité compte »

En effet, les Lensois ont été un peu euphoriques en début de saison, lorsqu’ils ont fait une série de quatre victoires et un nul, entre le 10 septembre et le 3 octobre 2020. « Il y a du monde qui nous voit bons et joueurs. Inconsciemment, c'est humain de se dire qu'on va encore aller de l'avant. On s'était un peu trop ouverts... », a fait remarquer Jean-Louis Leca. Tout en indiquant : « Seule l'efficacité compte. » Et pour rectifier le tir, les Sang et Or « ont revu en vidéos leurs prestations ». Et ils ont « conservé ce qu’ils avaient fait de meilleur et modifier ce qui n'allait pas ». L'AS Monaco est ainsi prévenue.













Par ALEXIS