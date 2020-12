ASSE Mercato : Deux signatures dans les tuyaux pour l'hiver

Publié le 18 décembre 2020 à 10:45

L'ASSE cherche certes de nouveaux joueurs pour renforcer le groupe de Claude Puel en Ligue 1, mais le club ligérien blinde également ses arrières. Ainsi, deux jeunes joueurs très prometteurs devraient rejoindre l'équipe stéphanoise dans les prochains jours, avec à la clé de nouvelles solutions pour l'entraîneur des Verts.

ASSE : Contrat pro en vue pour Gabard et Abdoulaye Sidibé

Pour cet hiver, la priorité de l'ASSE est connue. Claude Puel cherche un défenseur central et un avant-centre capable d’empiler les buts directement sans période d’adaptation. En interne, le manager général des Stéphanois songe également aux jeunes joueurs qui se sont fait remarquer avec la réserve. Plus concrètement, l’AS Saint-Étienne va offrir un nouveau contrat à deux jeunes joueurs formés dans son académie, selon les informations de l’insider Gaël42. Ce sont : Baptiste Gabard (20 ans) et Abdoulaye Sidibé (18 ans). Le milieu de terrain et l’ailier gauche devraient signer leur premier contrat professionnel d’ici la nouvelle année si l’on en croit la source. Baptiste Gabard avait pris part au match amical contre Grenoble (3-2), lors de la dernière trêve internationale, au centre Sportif Robert-Herbin. Et il avait été très convaincant, surtout à la récupération.

Une tradition de promotion de jeunes joueurs

L'ASSE est réputée pour la promotion des jeunes joueurs formés dans le Forez. Cette politique est dans l'ADN du club depuis toujours. Ces dernières saisons, William Saliba et Wesley Fofana sont les deux exemples de réussite de cette politique. Les deux défenseurs centraux formés à l'Etrat sont aujourd'hui, respectivement à Arsenal et Leicester City en Premier League. Le premier a été transféré pour 30 M€ et le second pour un montant record de 35 M€. Bien avant ces deux pépites, l'AS Saint-Étienne avait transféré des joueurs sortis de son académie après les avoir promus chez les pros : Josuha Guilavogui à l'Atlético Madrid en septembre 2013 pour 10 M€, Kurt Zouma à Chelsea en 2014 pour près de 15 M€ et Faouzi Ghoulam à Naples pour 5 M€. Dans l'équipe actuelle de l'ASSE, il y a Arnaud Norin, Charles Abi (20 ans), Mahdi Camara (22 ans), Maxence Rivera (18 ans), Yvann Maçon (22 ans), Aïmen Moueffek (19 ans)... qui jouent en Ligue 1.













Par ALEXIS