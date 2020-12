ASSE Mercato : Nouveau point sur le dossier Islam Slimani

Publié le 18 décembre 2020 à 15:45

L'ASSE avait Islam Slimani sur ses tablettes à l’été dernier. À quelques jours de l’ouverture du marché de l’hiver, l’attaquant de Leicester City est toujours dans la pensée de Claude Puel, ancien coach des Foxes. Mais l’AS Saint-Étienne est mal embarqué dans le dossier de l’Algérien, pour plusieurs raisons.

ASSE : 3 gros obstacles sur la piste Islam Slimani

L'ASSE cherche un avant-centre capable de mettre au moins une quinzaine de buts la saison. En plus du chantier de la défense centrale, le poste d’avant-centre est la priorité de Claude Puel cet hiver. Ayant songé à Islam Slimani lors du mercato estival, le manager général de l’AS Saint-Étienne n'a pas oublié son ancien joueur à Leicester City. En effet, Claude Puel a dirigé le club anglais entre octobre 2017 et février 2019 et a eu l’attaquant de 32 ans sous ses ordres, avant son prêt à Newcastle en janvier 2018. Le technicien a donc une petite avance pour convaincre Islam Slimani de rejoindre l’ASSE. De plus, ce dernier à l’avantage de connaître la Ligue 1, puisqu’il a passé la saison 2019-2020 à l’AS Monaco, en prêt. Il avait marqué 9 buts et offert 7 passes décisives en 19 matchs joués sous le maillot du club du Rocher.

Malgré tout, ce n’est pas suffisant pour les Stéphanois ! En fin de contrat en juin 2021, le champion d’Afrique 2019 a plusieurs clubs, dont l’OM et l’OL, à ses trousses. D’après Foot Mercato, il « possède aussi quelques touches dans les pays du Golfe ». Outre la concurrence de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille, et l’intérêt des clubs huppés du Golfe, il y a le gros salaire d’Islam Slimani qui met l'ASSE clairement hors course. D’après la source, le salaire annuel de l’attaquant de pointe en Angleterre est estimé à plus de 3 M€. Si l’Algérien ne consent donc pas de sacrifice, en baissant considérablement son salaire, il est évident que les clubs de Ligue 1, Sainté y compris, ne pourront pas suivre.

Islam Slimani indésirable à Leicester City

À six mois de la fin de son contrat à Leicester City, Islam Slimani n'est toujours pas les plans du club de Premier League. Cette saison, il a joué 19 petites minutes contre Aston Villa, en octobre 2020. Même avec l'équipe réserve, il n'a fait qu'une apparition. Il faut indiquer que le natif d'Alger n'a pas réussi à s'imposer chez les Foxes depuis son arrivée en août 2016. Il a fait l'objet de trois prêts successifs, à Newcastle, au Fenerbahçe et évidemment à l'AS Monaco, entre janvier 2018 et juin 2020. Il avait pourtant été transféré du Sporting Portugal pour 31 M€. Sa venue à l'ASSE serait d'un grand renfort pour les troupes de Claude Puel.













Par ALEXIS