OL : Rudi Garcia s'explique sur son coaching lors du derby

Vainqueur lors du tant attendu derby, l'OL repart de Saint-Etienne avec les trois points, le tout en ayant infligé une correction historique à leurs rivaux. Néanmoins, comme rien ne peut être parfait, le coaching douteux de Rudi Garcia a été critiqué et l'ancien entraîneur de l'OM a tenu à s'expliquer sur sa gestion en cours de match.

Une punition contre les remplaçants de l'OL

Un peu plus de trois ans après la première démonstration des Gones à Geoffroy-Guichard (0-5), les joueurs rhodaniens ont remis le couvert dimanche soir en Ligue 1 et se sont offerts une nouvelle manita sur la pelouse de leurs éternels rivaux. Mais voilà, alors que la soirée aurait pu être encore plus parfaite, Rudi Garcia a encore fait des siennes. En effet, le technicien de 56 ans a attendu la 85ème minute pour réaliser ces premiers changements sous les yeux moribonds des Cherki ou autres Slimani, qui s'échauffaient depuis une vingtaine de minutes. Une décision qui a fait un tollé sur Internet et sur laquelle le natif de Nemours a tenu à se justifier à l'issue du match : "C’est une bonne question. Un, parce que ceux qui étaient sur le terrain méritaient de rester. J’étais même prêt à aller avec les mêmes jusqu’au bout. Deux, parce que je n’étais pas content des rentrants lors du dernier match. C’est aussi un message que j’ai envoyé au groupe. "

Garcia comme forcé de faire ses changements

Une punition donc, mais à écouter encore l'ancien entraîneur de la Roma, les onze titulaires de l'Olympique Lyonnais auraient même pu finir le match si les suspensions en cas de cartons jaunes n'existaient pas : "Finalement, je pense que c’était bien ensuite de ne pas prendre de cartons préjudiciables pour la suite, d’où les sorties de Thiago Mendes, Léo Dubois et Bruno Guimaraes. Je vous donne de manière très honnête les raisons pour lesquelles les changements ont eu lieu très tard, ce qui n’est pas dans mes habitudes." Du Rudi Garcia dans le texte. Malgré cette sortie et ces décisions farfelues, les supporters lyonnais ne devraient lui en tenir trop en rigueur alors que cette décision mettent les habituels entrants de l'OL d'ores et déjà au pied du mur.













