OL Mercato : Un départ au rabais va faire mal cet hiver

Publié le 21 décembre 2020 à 09:45

L'OL a repris sa place de dauphin du LOSC en Ligue 1, grâce à sa victoire sur la pelouse de l'OGC Nice (4-1). Avant le dernier match de l'année 2020, mercredi (21h), face au FC Nantes, l'Olympique Lyonnais devrait prendre le maximum de points alors qu'un de ses cadres devrait partir pour une somme dérisoire au mercato hivernal.

Rudi Garcia supplie, l'OL va-t-il craquer ?

Les hommes du Rudi Garcia chassent le LOSC en tête de la Ligue 1, après avoir repris leur deuxième place au PSG ce week-end. Mais l'OL risque fort de voir partir l'un de ses hommes forts au mercato hivernal, malgré le coup de pression de Rudi Garcia sur sa direction. "Memphis Depay est un joueur de classe mondiale et on est beaucoup plus fort avec lui, a lâché l'entraîneur de l'OL. Si on a des ambitions, il sera encore avec nous en deuxième partie de saison." Buteur à Nice (4-1) d'une incroyable panenka, Memphis Depay en est à huit réalisations et quatre passes décisives cette saison après 16 matches de championnat. Mais l'intérêt du FC Barcelone pour le Néerlandais n'a pas cessé depuis le mercato estival et selon la presse espagnole, les Catalans reviennent en force.

Ronald Koeman presse la direction du Barça

En effet, le Barça désire s'attacher les services de Memphis Depay depuis de longues semaines. Il en avait été empêché par la Liga cet été, en raison des problèmes financiers du club. Mais à l'aube du mercato hivernal, Ronald Koeman serait revenu à la charge auprès de sa direction, selon le quotidien Sport. L'entraîneur néerlandais souhaite voir l'arrivée rapide de son compatriote pour renforcer un FC Barcelone toujours moribond. Et plus la fin de contrat de Memphis approche (juin 2021), plus son prix baisse. Toujours selon le journal sportif espagnol, les dirigeants de l'OL auraient fixé le prix de leur homme à tout faire à seulement cinq millions d'euros. Un moindre mal pour un joueur qui pourrait partir libre l'été prochain, mais une somme qui parait dérisoire par rapport au talent du Néerlandais de 26 ans. Outre le choc sportif, un départ de Memphis Depay à ce prix serait un véritable flop financier.













Par Matthieu