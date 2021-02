FC Nantes : Landreau impliqué dans un projet de reprise ?

Publié le 16 février 2021 à 09:35

Le FC Nantes a enfin mis un terme à une série noire de seize matches sans victoire, en s'imposant sur la pelouse d'Angers SCO (3-1) pour la première d'Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris. L'entraîneur kanak sait que ce n'est là que le premier pas d'un long chemin vers le maintien, alors que le FCN reste 18e et barragiste au classement du championnat de France. Et il en faudra de toute façon beaucoup plus pour calmer la colère des supporters nantais vis-à-vis de la gestion du club par la famille Kita.

Le FC Nantes retrouve la victoire contre Angers

Il était temps que le FC Nantes relève la tête. Et c'est sous les ordres de son nouveau coach, l'ancien de Toulouse et de Guingamp, Antoine Kombouaré, qui a remplacé Raymond Domenech, que les Jaune et Vert se sont imposés. Un succès face aux Angevins de Stéphane Moulin qui donne un peu d'espoir aux Nantais. "C'est pas mal ! C'est surtout une belle surprise, s'est réjoui le 18e entraîneur de l'ère Kita. On voit des choses, on pense à des choses... Aujourd'hui (dimanche), ça s'est déroulé comme on le voulait. Je voulais un début de match conquérant, on mène vite 2-0. Quand Angers revient, c'est compliqué, comme au début de la deuxième mi-temps. Et on plie le match. Je démarre avec un 11, mais tout le monde est important. Il n'y a pas de sanction. Ca permet aux joueurs de retrouver de la sérénité, de la confiance et le goût de la victoire. L'équipe est encore malade. Il y a encore beaucoup de points à prendre parce que l'objectif, c'est le maintien. On n'est pas maintenu aujourd'hui."

Outre l'aspect purement sportif et l'urgence comptable au classement en ce moment, c'est bien la gestion du club par Franck et Waldemar Kita qui font enrager les supporters. Du "Kita Circus", les fans nantais demandent le départ de M. Loyal. "J’aime Raymond et j’aime Antoine, a déclaré de son côté Pierre Ménès, chroniqueur sur Canal+. Deux mecs bien, mais là n’est pas le débat. Ce que je retiens, c’est la catastrophique gestion Kita. Ok, il joue avec ses sous, mais il joue aussi avec une institution. Il doit vendre et laisser ce club historique à des gens qui connaissent le foot." Cependant, Franck Kita a été très clair lors de la présentation à la presse de son futur ex-entraîneur : le FC Nantes n'est pas à vendre.

Franck Kita n'est pas vendeur...

"Le plaisir, on le prend que quand on gagne, en ce moment ce n'est pas le cas, a reconnu Franck Kita il y a quelques jours. Il faut faire face, c'est une saison compliquée, on a toujours été responsables. Cela fait un certain nombre de mois que cela ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Il faut s'accrocher, être persévérants, c'est notre club, ce qui se passe à l'extérieur, je m'en moque totalement. Cela ne m'affole pas, on a totalement l'habitude." Ces derniers temps, les supporters du FC Nantes ont multiplié les actions, de la diffusion d'une bande son pendant les entraînement des joueurs à plusieurs manifestations demandant le départ des Kita et le rachat du club. Une nouvelle se tiendra d'ailleurs samedi, avant la rencontre face à l'Olympique de Marseille, aux abords de la Beaujoire.

"On est propriétaire du club, donc on ne peut pas arrêter quand on le souhaite. C’est le premier point. Le deuxième point, on aime le club. Tout comme Antoine, il vous en parlera, mais c’était important dans notre décision. C’est comme ça dans tous les clubs, je crois, dès que ça ne gagne pas ou que ça se passe un peu moins bien. Et dès que ça gagne à nouveau quelques matches, ça repart. C’est plus la société qui est comme ça aujourd’hui", a voulu tempérer, en ignorant la colère qui gronde depuis plusieurs saisons désormais chez les Canaris, Franck Kita. "C’est triste mais je ne vais pas juger cela. Après, on vit une période très compliquée depuis un an. Je pense que parfois, il y a plus important et plus grave que de changer d’entraîneur et que de perdre des matches. Cela n’enlève rien à notre détermination de maintenir le club en Ligue 1. Mais il y a des choses plus importantes donc je condamne totalement ce qui se passe dans tous les autres clubs… Au regard de la situation actuelle, il faut remettre un peu les pieds sur terre et dépassionner un peu le débat", avait-il ajouté, en référence notamment aux incidents qui avaient eu lieu à la Commanderie à Marseille.

...Mais Mickaël Landreau a un plan !

Alors pourrait-on voir le FC Nantes rapidement racheté ? Hors de question pour Franck Kita : "Je ne suis à l’écoute de rien du tout. C’est notre club, on l’aime. Je me moque totalement de tout ce qui se passe à l’extérieur. C’est ainsi partout, pas plus à Nantes qu’ailleurs. Ça ne m’affole pas. On a l’habitude." Pourtant, selon France Football, l'ancien gardien emblématique du FCN, Mickaël Landreau, serait en train de monter un projet et consulterait à droite à gauche dans l'optique d'une reprise de son club de coeur à terme. "Aujourd'hui, je n'ai rien à dire de particulier, dans cette période ce ne serait pas respectueux par rapport aux difficultés que rencontrent les présidents de clubs, a expliqué l'ancien coach du FC Lorient et actuel consultant pour Canal+. Si je devais communiquer avec une personne, ce serait avec Waldemar Kita lui-même. Mais pour l'instant, c'est impossible." Les supporters vont devoir encore attendre avant de voir Waldemar Kita quitter le FC Nantes...













Par Matthieu