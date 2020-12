ASSE Mercato : Plus rien à espérer pour cet attaquant...

Publié le 23 décembre 2020 à 16:10

L'ASSE pense toujours à recruter un attaquant au mercato hivernal, alors que le manque d'efficacité se fait terriblement ressentir pour les Stéphanois en Ligue 1. Mais les bons coups se font rares et l'AS Saint-Etienne n'a aucun gros argument financier à faire valoir. Et si les dirigeants voulaient réexaminer une piste du mercato estival, celle-ci a fermé la porte.

ASSE : un renfort en attaque qui se fait désirer

La fenêtre des transferts n'ouvre que le 2 janvier mais le temps presse pour l'ASSE. Si les Verts ont enfin renoué avec la victoire sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-1), ils restent fébriles, comme en témoigne leur match nul (2-2) à Geoffroy-Guichard contre le Nîmes Olympique. Si Claude Puel maintient sa confiance en ses attaquants et ne se dit pas encore "concerné par le mercato", plusieurs voix se sont élevées, notamment parmi les joueurs, pour que quelques éléments viennent renforcer l'effectif le plus rapidement possible. Un buteur est donc envisagé, mais l'ASSE peine à trouver. Et la piste M'Baye Niang, dont l'arrivée était toute proche au moins d'octobre, semble définitivement close.

Le buteur qui ne viendra jamais...

Alors que le Stade Rennais retrouve de l'allant, son directeur sportif a fermé la porte à un départ de M'Baye Niang cet hiver. La volonté du joueur de s'imposer à nouveau au SRFC a fait la différence. "Oui, c’est une très bonne nouvelle, a confirmé Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, à Ouest-France. Je suis très content de l’avoir avec nous. C’est un garçon attachant. On sait ce qui s’est passé pendant le Covid, à l’intersaison (avec l'ASSE, ndlr). Mais aujourd’hui, il est complètement intégré dans le club. Il se sent bien, je pense. Je le vois sourire. Je le vois à l’aise et je le vois aussi de plus en plus performant sur le plan, sur le plan technique et sur le plan physique. Et c’est évidemment cela qui m’intéresse en premier lieu."

Après la victoire contre l'OM, M'Baye Niang a affirmé son désir de tourner la page d'un départ. "Je suis là pour toute la saison, a déclaré le buteur sénégalais. Ma saison a commencé tard, je vais essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour la seconde partie, pour aider l'équipe avec les objectifs élevés. Il faut travailler, on fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là." Une piste définitivement close donc, pour l'ASSE.













Par Matthieu