ASSE Mercato : Un gros changement en interne à Sainté ?

Publié le 23 décembre 2020 à 17:40

L'ASSE n’a toujours pas de Directeur sportif depuis le départ de Dominique Rocheteau, en mai 2019. L’Équipe croit savoir que l’AS Saint-Étienne a approché le directeur sportif du Stade Brestois 29, Grégory Lorenzi, pour le poste vacant.

ASSE : Lorenzi sondé pour le poste de Directeur sportif

À l'ASSE, c’est bien Xavier Thuilot qui est le Directeur général. Claude Puel, lui, est l’entraineur principal, mais aussi le manager général. Faut-il encore un directeur sportif ? La réponse de facto est que les dirigeants de l’AS Saint-Étienne n’ont pas jugé nécessaire de nommer un successeur à Dominique Rocheteau (65 ans) parti à la retraite à l’issue de la saison 2018-2019, soit il y a un an et demi. Cependant, le quotidien sportif apprend que l'ASSE a approché Grégory Lorenzi pour savoir s’il est intéressé par le poste laissé libre par l’Ange Vert. SCO « Greg, comme tout le monde l'appelle dans la cité du Ponant, a fait l'objet ces derniers mois de plusieurs sollicitations. Le SCO et l’AS Saint-Étienne se sont montrés intéressés », a appris la source. En attendant la fin de son aventure au SB29, le jeune dirigeant est assuré de vite rebondir, vu les intérêts évopqués.

Grégory Lorenzi, le patron du sportif à Brest

Grégory Lorenzi (37 ans) est un ancien défenseur central formé au Sporting Club Bastia (1988-1997), club de sa ville natale, puis au FC Nantes (1998-2003). En revanche, il a fait ses débuts professionnels en Belgique, à Excel Mouscron (2004-2005), avant de revenir à Bastia ou il a passé trois saisons (2005-2008). Il a rejoint ensuite le Stade Brestois entre 2008 et 2013. Après deux brefs passages au RAEC Mons (Belgique), puis au SSV Jahn Ratisbonne (Allemagne), Grégory Lorenzi est revenu en Corse pour une dernière saison en 2015-2016. Ayant mis fin à sa carrière, il a été nommé Directeur sportif du Stade Brestois en juillet 2016. Et depuis quatre ans et demi, c’est lui le patron du sportif à Brest. « La seule chose que je ne fais pas, c'est l'équipe », a-t-il confié à L’Équipe.













Par ALEXIS