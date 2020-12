RC Lens : Franck Haise, un gros chantier pour cet hiver

Publié le 23 décembre 2020 à 19:25

Le RC Lens a fait un début de saison canon, avec à la clé une victoire sur le PSG, avant de s’éteindre un peu vers la fin de l’année 2020. Ayant détecté le gros souci de son équipe, Franck Haise sait sur quels aspects travailler lors de la reprise après le court repos hivernal.

Le RC Lens « en difficulté sur les phases arrêtées », selon Haise

Un gros chantier attend Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens à la trêve. L’hiver ne sera pas de tout repos pour lui. Son équipe s’est assouplie lors des dernières journées de Ligue 1. Au-delà du relâchement, il a identifié les lacunes des Sang et Or. Du coup, il va mettre la trêve hivernale à profit pour travailler à les colmater. « Sur les phases arrêtées, on est en difficulté depuis quelques matchs. Si il y en a un ou deux, et ce ne sont pas toujours les mêmes, qui coupent le contact, face à des adversaires qui jouent bien le coup, on se met en difficulté », a noté l’entraîneur du Racing Club, or indique-t-il : « les phases arrêtées ne doivent pas faire que l’on coupe le contact ». « On a du répondant dans le domaine aérien, le problème est certainement ailleurs, comme la mauvaise lecture des trajectoires, la gestion des marquages. On peut aussi défendre avec un peu plus de malice », a aussi souligné le technicien du RC Lens. Pour les résultats, le RCL a concédé 3 défaites, un nul lors de ses six derniers matchs de Ligue 1.

Franck Haise trouvera-t-il les solutions pour 2021 ?

Pour les buts concédés sur coup franc, Franck Haise estime que « toutes les équipes prennent des buts sur les coups de pied arrêtés et subissent des occasions ». En tout cas, il admet qu’il ne pourra pas « régler tous les problèmes sur ces phases de jeu, mais il faut en régler certains ». Et le patron du banc des Lensois promet de le faire. « C’est à moi de trouver les solutions », a-t-il promis. Notons que le RC Lens était 8e de Ligue 1 avant son match contre le Stade Brestois (ce mercredi) pour boucler 2020.













Par ALEXIS