Stade rennais Mercato : Maurice proche d'un joli coup à 0€ ?

Publié le 24 décembre 2020 à 06:30

Le Stade rennais pourrait signer un joli coup dans les semaines à venir. Outre Eduardo Camavinga, Florian Maurice cherche à prolonger le contrat d’une autre pépite du SRFC.

La prolongation d’un crack en bonne voie au Stade rennais ?

Bien qu’encore lié au Stade rennais jusqu’en 2022, la direction du club breton veut blinder Eduardo Camavinga. Selon certaines indiscrétions, le SRFC veut renouveler le contrat du milieu de terrain d’un an. Mais comme l’a révélé Florian Maurice, le néo international tricolore (3 sélections/1 but) n’est pas le seul titi qui pourrait rempiler dans les semaines à venir. Le directeur sportif de Rennes souhaite également prolonger le contrat de Georginio Rutter. Lequel expire en juin 2021. Dans les colonnes d’Ouest France, le dirigeant rennais a confié qu’il « travaille d’arrache-pied pour le conserver car c’est un garçon apprécié ». Il entend « apporter un maximum d’arguments au joueur, jour après jour afin de l’inscrire dans le projet du club ».

Rutter déjà courtisé en Europe

Alors que son avenir reste à éclaircir au Stade rennais, Georginio Rutter est sur les tablettes d’autres clubs. Florian Maurice en a donné l’assurance dans sa sortie. « Quand on est international, qu’on est né en 2002, qu’on appartient au Stade Rennais, qu’on fait déjà des apparitions en Ligue des Champions, évidemment qu’on attire les autres clubs », a indiqué le dirigeant rennais. Lancé par Julien Stéphan cette saison, l’avant-centre de 18 ans a disputé 3 matchs de Ligue 1. Il a également signé une apparition en Ligue des champions et a débloqué son compteur but sur la scène européenne. C’était lors de la défaite contre le FC Séville (1-3) à l’occasion de la dernière journée de la phase de poules.













Par Ange A.