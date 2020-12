FC Nantes Mercato : Domenech pressenti, Moulin le juge déjà

Publié le 24 décembre 2020 à 13:00

Alors que Raymond Domenech est pressenti au poste d'entraîneur du FC Nantes, Stéphane Moulin a été invité à se prononcer sur le probable retour du technicien de 68 ans sur le banc de touche. Il estime que ce dernier peut s'appuyer sur son expérience pour se remettre dans le moule.

FC Nantes : Moulin, « Domenech n'a pas déconnecté »

Sauf revirement de dernières minutes, Raymond Domenech devrait être le prochain entraîneur du FC Nantes. Les dirigeants du club négocient son arrivée à la place de Christian Gourcuff limogé le 8 décembre. Interrogé sur l’éventuelle nomination de l’ex-sélectionneur des Bleus au FCN, Stéphane Moulin croit qu’il n’a pas coupé avec le milieu et peut de ce fait s’adapter rapidement. « Il est en permanence dans le milieu, il n'a pas déconnecté », a noté l’entraîneur d’Angers SCO.

Pour mémoire, le dernier club dirigé par Raymond Domenech est l’OL. Et c’était en 1993, soit il y a 27 ans. Président de l'Unecatef (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football) depuis 2016, « il est toujours dans le milieu du foot et est au fait de ce qui se passe dans les clubs », selon Stéphane Moulin. Ce dernier pense d’ailleurs que son homologue peut bien s’en sortir grâce à sa grande expérience. « Je pense que le métier, il le connaît quand même. Il est suffisamment expérimenté pour pouvoir gérer ce nouveau défi », a assuré le technicien du SCO.

Raymond Domenech est-il celui qu’il faut pour sauver le FC Nantes de la relégation dont il est sérieusement menacé ? « Je crois que lorsque l'on est dans la situation de Nantes, on tente le tout pour le tout, pour essayer de secouer le cocotier. Il semblerait que le choix de Raymond Domenech soit fait dans ce sens », a expliqué Stéphane Moulin, avant de répondre : « c'est tellement difficile de choisir, de trouver l'homme idoine. Si le président de Nantes a choisi Domenech, il a certainement ses raisons et des bonnes ».

Raymond Domenech suscite déjà la curiosité

Pour finir, le coach des Angevins est curieux de voir comment son confrère va faire son retour après une si longue coupure. « C’est assez original de redonner sa chance à Raymond Domenech, de miser sur quelqu'un qui est sorti un moment du circuit. Cela va éveiller la curiosité de tout le monde », a-t-il glissé. Il faut indiquer que le probable entraîneur du FC Nantes a dirigé l’Équipe de France entre 2004 et 2010.













Par ALEXIS