ASSE : Déjà des galères pour Saint-Etienne avant la reprise

Publié le 24 décembre 2020 à 14:30

L'ASSE a pris un bon point sur la pelouse de l'AS Monaco mais pouvait espérer mieux. Place maintenant au repos, avoir d'accueillir début janvier en Ligue 1 un PSG qui vient de changer d'entraîneur et contre qui Claude Puel devra faire sans plusieurs joueurs importants.

L'ASSE frustrée contre l'AS Monaco

L'ASSE termine son exercice 2020 par un bon mais frustrant match nul sur le pelouse de l'AS Monaco (2-2). Avec un peu plus de justesse et de sérieux, les Verts auraient pu l'emporter, au grand regret de Claude Puel. "Ce soir (mercredi), on a concédé deux buts casquettes, largement évitables. Il y a donc beaucoup de frustration dans le vestiaire. Mais il y a aussi du positif, dans l'état d'esprit. On a joué ensemble, on s'est créé des situations, on a montré de l'abnégation. On a fait un gros match. Mais le gardien adverse a aussi fait de bons arrêts. Il faut progresser dans les zones de vérité. Car on a vendangé", a reconnu le coach de l'AS Saint-Etienne. éMaintenant, j'espère qu'on va bien récupérer pendant les fêtes et qu'on va revenir avec le même état d'esprit. On a montré beaucoup de caractère", a estimé le technicien forézien.

Déjà des absents contre le PSG...

Et la reprise en 2021 va débuter sur les chapeaux de roues pour l'ASSE. Les Verts vont en effet accueillir le PSG dès le 6 janvier, à Geoffroy-Guichard. Des Parisiens qui auront sur le banc leur nouveau coach, probablement Mauricio Pochettino, après le limogeage de Thomas Tuchel au lendemain de la large victoire des champions de France face au RC Strasbourg (4-0). Un PSG qui sera donc sans doute en rôdage et il faudra que l'AS Saint-Etienne en profite. Mais Claude Puel devra une nouvelle fois faire face à des absences, déjà connues à un peu moins de deux semaines de la rencontre. En effet, Yvan Neyou et Mahdi Camara ne pourront participer à ce choc contre le Paris Saint-Germain. Tous deux sont suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Wahbi Khazri est également incertain. Touché à la cuisse, contre Nîmes le week-end dernier, il devrai être absent trois semaines et donc un peu juste pour la réception du PSG.













Par Matthieu