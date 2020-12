Vente OM : Frank McCourt bien décidé à vendre l’OM

Publié le 27 décembre 2020 à 12:11

Cette année 2020 aura été marquée par les rumeurs vente OM. Malgré la résistance de façade affichée par Frank McCourt en tout temps, la vente de l'Olympique de Marseille serait bel et bien dans ses plans.

Vente OM, c'est reparti pour un tour ?

L’homme d’affaires français Mourad Boudjellal avait allumé la mèche en affichant son intention de racheter l’OM. Accompagné dans ce projet par l’autre homme d’affaires encore plus riche du nom de Mohamed Ayachi Ajroudi, c’est tambour battant que l’ancien patron du Rugby club toulonnais a fait le tour de tous les médias pour vendre son projet du rachat de l'OM aux sympathisants du club phocéen. Il veut faire un mercato XXL dès sa prise des commandes du club. Il annonce pour ce faire les signatures de Zinédine Zidane et même de Cristiano Ronaldo. Objectif, faire gagner une seconde Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille. Sauf que ce processus de vente du club ne démarrera jamais puisque de Jacques-Henri Eyraud (le président du club) à Frank McCourt, le discours aura été le même, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre, même avec un intérêt de riches milliardaires venus d' Arabie Saoudite.

Sauf que le journaliste Thibaud Vézirian met la puce à l'oreille, Frank McCourt aurait bien l'intention de vendre l'OM, d'après lui. Même si l'actualité mercato OM est le sujet du moment, petit à petit, on est revenu à l'idée d'une vente de l'OM à laquelle beaucoup de personnes ne croient désormais plus. Thibaud Vézirian déclare pourtant dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube :

Thibaud Vézirian annonce l'intention de McCourt de vendre l'OM

« J’ai fouillé et petit à petit, on est revenu vers moi pour me dire que ça faisait plusieurs semaines que Frank McCourt a indiqué qu’il fallait relancer le processus de vente malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud, qui fait sa communication. Il aurait décidé de relancer la machine pour voir un peu comment ça pourrait se faire pour 2021 ».

Mourad Boudjellal, qui veut prendre les commandes du club et qui a déjà trouvé des investisseurs, ne serait pas seul à démarcher dans ce sens. Thibaud Vézirian fait savoir que Didier Quillot, ancien directeur général exécutif de la LFP, est lui aussi engagé dans la recherche de nouveaux investisseurs capables d'injecter plusieurs centaines de millions d'euros dans le projet qu'il porte lui aussi.

Mourad Boudjellal découragé ?

Mourad Boudjellal, malgré un intérêt toujours présent pour le club, avouait récemment : « L’OM, c’est dans la tête et dans le cœur mais pas dans les tuyaux. On a essayé mais aujourd’hui force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre. Mais on ne lâche pas, on attend. L’OM, ça fait rêver. Mais faut qu’il y ait vendeur ».

Avec les révélations de Thibaud Vézirian sur l'intention du propriétaire Américain de vendre le club, les choses pourraient rapidement changer en 2021. Pour l'heure, c'est sur le mercato hivernal que les fans marseillais souhaiteraient voir Frank McCourt. L'Olympique de Marseille a besoin d'un attaquant et d'un latéral droit pour remplacer Bouna Sarr, parti au Bayern Munich dans les dernières heures du mercato estival.













Par Gary SLM