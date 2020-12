OL : Frustrée, la recrue Benlamri pousse un coup de gueule

Publié le 28 décembre 2020 à 07:00

Arrivé pour compenser le départ de Joachim Andersen, Djamel Benlamri n’est pas satisfait de sa situation à l’ OL. Le défenseur algérien l’a vertement fait savoir sur les réseaux sociaux.

Djamel Benlamri en joker à l’ OL

L’Olympique lyonnais a enregistré de nombreux départs lors du dernier mercato. En défense, Lyon a notamment cédé Joachim Andersen, la recrue la plus chère de son histoire. Le défenseur danois est prêté cette saison à Fulham sans option. Pour compenser ce départ, Lyon s’est offert les services de Djamel Benlamri. Arrivé libre, le défenseur central s’est engagé pour un an plus une année en option avec le club rhodanien. Seulement, le joueur de 31 ans ne dispose que d’un faible temps de jeu avec Lyon. Il n’a d’ailleurs disputé que deux rencontres (47 minutes) avec les Gones. Le champion d’Afrique n’entend pas se contenter d’un temps de jeu aussi famélique. Il s’est exprimé à ce sujet dans un direct sur Instagram.

Le message de Benlamri à Garcia

« Frustré, si je dis non je mentirais », a déclaré Djamel Benlamri sur le réseau social. Malgré cette situation, l’Algérien entend se battre pour bénéficier des faveurs de Rudi Garcia. « Je vais bientôt avoir ma chance à l’ OL et je suis certain que je vais pouvoir la saisir, je ne doute pas de mes capacités. Je reçois des messages blessants, parfois, par les supporters algériens, mais il faut nous soutenir nous les joueurs pour le bien de l’équipe nationale. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères », a expliqué l’ancien d’Al Shabab Riyad.













Par Ange A.