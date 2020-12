OGC Nice Mercato : Un décisif attaquant belge dans le viseur

Publié le 29 décembre 2020 à 00:05

L’ OGC Nice fait partie des plus mauvaises attaques dans cette première phase de la saison en Ligue 1. L'équipe a inscrit 21 buts en 16 matchs disputés. Pour rectifier le tir en 2021, le club azuréen cherche à recruter un buteur cet hiver. Un attaquant belge évoluant aux Pays-Bas serait une cible des Aiglons.

L'OGC Nice sur la piste Mike Trésor Ndayishimiye

L’ OGC Nice compte certes des joueurs offensifs tels que Kasper Dolberg, Amine Gouiri, Dan Ndoye, Myziane Maolida ou en encore Rony Lopes, mais les attaquants du Gym ne sont pas décisifs. L’actuel meilleur buteur Amine Gouiri compte 5 buts en 15 matchs disputés. Il est suivi par Dolberg, auteur de 3 buts en 9 apparitions et vient le capitaine Dante (défenseur central), avec 2 buts marqués avant sa grave blessure au genou début novembre. C’est la preuve que les joueurs offensifs sont en panne de réussite. Depuis le temps de Patrick Vieira, le club cherche un défenseur central en priorité pour remplacer Dante. Les Niçois cherchent aussi un buteur pour repartir du bon pied dans la seconde phase de l’exercice 2020-2021. Les scouts aiglons ont ainsi repéré Mike Trésor Ndayishimiye, un milieu offensif ou ailier du club néerlandais Willem II. D’après L’Équipe, il « est suivi de près » par l' OGC Nice, « qui apprécie son profil explosif ».

Les statistiques de la cible des Aiglons

Le joueur de 21 ans a disputé 14 matchs en Eredivisie (championnat de l’élite néerlandaise), pour 2 buts marqués et 6 passes décisives délivrées. La pépite a également pris part aux qualifications de la Ligue Europa cette saison. Il a disputé 2 matchs pour un but et une passe décisive en coupe d'Europe. Mike Trésor Ndayishimiye est l'actuel 2e meilleur passeur du championnat des Pays-Bas ou l’Ajax Amsterdam a d’ailleurs déjà coché son nom. International espoir belge, la cible de l’ OGC Nice compte 6 sélections pour 3 buts. D'après le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est de 4,5 M€ sur le marché et il est sous contrat jusqu'en juin 2023.













Par ALEXIS