Ex – Amiens : Un surprenant point de chute pour Luka Elsner

Libre depuis septembre, Luka Elsner pourrait reprendre du service après la trêve. Le technicien slovène disposerait d’une touche dans un autre championnat européen.

Luka Elsner déjà proche de retrouver un banc ?

Relégué en Ligue 2 cette saison, l’Amiens SC a changé d’entraîneur à l’entame de la saison. Après un début de championnat poussif, le Sporting a décidé de se séparer de Luka Elsner. Le technicien slovène n’aura passé qu’un an et trois mois sur le banc d’Amiens. Au terme de sa seule saison, il termine à la 19e place de Ligue 1, l’exercice 2019-2020 ayant été écourté par la Covid-19. Il a été remplacé par Olivier Tanchot. Libre depuis son départ du club picard, l’ancien international slovène pourrait reprendre du service dans les prochains jours. Après la Ligue 1 et la Ligue 2, le technicien de 38 ans pourrait partir à l’étranger. Ces dernières heures, son nom a été associé à un club belge.

Elsner, successeur de Philippe Montanier en Belgique ?

Selon les informations de La DH, Luka Elsner pourrait rebondir au Standard de Liège. Le club belge est sans entraîneur depuis le limogeage de Philippe Montanier. L'ancien coach du RC Lens a été remercié après avoir concédé une quatrième défaite consécutive en championnat. La formation belge songerait donc à l'ancien entraîneur d'Amiens pour prendre la succession de Montanier. Il faut dire que le Slovène connaît assez bien le championnat belge. Il a officié pendant un an à l'Union Saint-Gilloise avant de rejoindre Amiens en 2019. Reste à savoir si l'entraîneur sera intéressé par un nouveau challenge en Belgique. Il dispose également d'une touche en National du côté de Châteauroux.













