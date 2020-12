OM Mercato : Une grosse folie de Jacques-Henri Eyraud révélée

Publié le 30 décembre 2020 à 11:50

Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, est au centre d’une grosse polémique en ce moment avec les supporters et des ex-salariés du club. Pointée du doigt pour avoir diffusé des informations jugées tendancieuses sur le dirigeant, La Provence fait encore des révélations sur le transfert de Kevin Strootman de l’AS Rome à l’Olympique de Marseille.

OM : un salaire de 500 000 € offert à Strootman !

L'OM a recruté Kevin Strootman à La Roma, contre un gros chèque de 25 M€, en août 2018. Il est donc dans sa 3e saison sous le maillot des Olympiens. Toutefois, le milieu de terrain ne fait plus partie des premiers choix d’André Villas-Boas. Et dans cette période compliquée pour l’ancien de La Louve, le journal régional dévoile son gros salaire. Selon le média, Kevin Strootman émarge à 500 000 € par mois à l’Olympique de Marseille.

Un salaire colossal qui fait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif de l'Olympique de Marseille devant des leaders du club, notamment le capitaine Steve Mandanda, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin. D’après le journal local, une source bien informée en interne lui a même confié : « Vous écrivez tout le temps qu'il touche 500 000 euros par mois, mais je peux vous assurer que c'est un peu plus que ça ». Et pour le média, c’est bien Jacques-Henri Eyraud qui a offert à Kevin Strootman, le plus gros salaire de l'OM, après avoir déboursé 25 M€, plus 3 M€ de bonus pour le faire venir d'Italie.

Il faut dire que le club phocéen souhaite se débarrasser du joueur de 30 ans, afin de faire l’économie de son gros salaire, mais il n’y parvient pas depuis plusieurs mercatos. Cet hiver encore, Pablo Longoria a la lourde mission de transférer l’international néerlandais sous contrat jusqu'à fin juin 2023.

Les statistiques de Kevin Strootman à Marseille

Lors de sa première saison (2018-2019) à l'OM, Kevin Strootman a disputé 28 matchs en Ligue 1 (pour 1 but et 5 passes décisives) et 5 matchs en Ligue Europa. Lors de l’exercice dernier (2019-2020) tronqué, il a pris part à 25 matchs en 28 journées de championnats, pour 2 buts et 3 passes décisives. La saison présente (2020-2021), il a perdu sa place de titulaire au sein de l'équipe de Villas-Boas. Le Néerlandais a fait 9 apparitions en Ligue 1 sur les 15 matchs disputés par l’OM avant la trêve hivernale, mais il a été titulaire une seule fois.













Par ALEXIS