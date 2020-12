OM : Crise, un ancien se paye Eyraud et exige son départ

Publié le 30 décembre 2020 à 05:00

Les récents propos de Jacques-Henri Eyraud passent mal du côté de l’Olympique de Marseille. Ancien défenseur de l’OM, Manuel Amoros s’est exprimé suite aux nouvelles révélations accablant le président marseillais.

Manuel Amoros allume Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud est dans la tourmente. Déjà accablé par ses propos sur les « salariés-supporters », le président de Marseille est de nouveau mis à mal suite aux dernières révélations de La Provence. Le journal régional a révélé dans un article que le dirigeant marseillais est un adepte de moqueries. Des fervents supporters du club phocéen comme René Malleville et Bengous seraient ses victimes favorites. Ces nouvelles révélations passent mal aux yeux de Manuel Amoros. L’ancien défenseur marseillais estime que les railleries du président de l’OM ne sont pas dignes de son rang. Il dénonce par ailleurs les pratiques de JHE. « C’est incroyable, c’est une honte de dire ça quand on est président de l’Olympique de Marseille […] Il jette les Marseillais qui sont en place depuis des années et il nous prend des Parisiens qui ne comprennent rien au football », a lâché le consultant sur RMC Sport.

La bourde de trop selon Amoros ?

Exaspéré, Manuel Amoros appelle au départ du « Parisien » Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’OM. « Comment tu veux essayer de remettre l’Olympique de Marseille dans le droit chemin et être aussi performant qu’à l’époque ? Il dit qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, ce n’est pas la même chose. Il n’a qu’à y aller là-bas, il n'a qu’à partir en Angleterre ou aux États-Unis. Ici on est à Marseille, c’est un club spécial, on le sait », a-t-il poursuivi. Seulement, rien n’indique que le principal intéressé veuille déjà effectuer la traversée de la Manche voire de l’Atlantique.













Par Ange A.