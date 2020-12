OM : Polémique Eyraud - salariés, le club réagit fermement

Publié le 29 décembre 2020 à 21:15

La polémique suscitée par les propos du président de l'OM, sur les salariés marseillais du club, ajouté à une prétendue moquerie de Jacques-Henri Eyraud, évoquée dans La Provence, sur le bouillant supporter René Malleville, ont fait réagir le club phocéen.

OM : Eyraud et la polémique sur les salariés et Malleville

L'OM a réagi aux informations du média mettant en cause Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier aurait moqué René Malleville, emblématique supporter de l’Olympique de Marseille. « Il l'imite et le surnomme le Monsieur rougeaud qui hurle devant les caméras », a ainsi écrit le quotidien régional. Le président des Olympiens est aussi dans le collimateur des salariés du club, pour son point de vue sur le profil des employés avec qui il souhaite collaborer.

« Quand je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, j’ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient Marseillais. C’est un danger et c’est un risque », avait-il souligné. « En termes de productivité, l’impact d’une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs étaient forts et cela ne va pas », avait expliqué le dirigeant ensuite. En s'appuyant sur ce qui précède, le journal a publié ce mardi 29 décembre 2020 un article intitulé :"Eyraud, les Marseillais à dos".

Le club condamne l'article de La Provence et défend Eyraud

Selon l'OM, cet article est tendancieux. Le club de la cité phocéenne a donc dénoncé cela. « L’ensemble des salariés composant le comité d’entreprise de l’Olympique de Marseille tient à réagir à l'article intitulé "Eyraud, les Marseillais à dos" paru ce mardi 29 décembre 2020 dans le quotidien local. Nous n'acceptons pas qu’un journaliste instrumentalise les salariés pour régler ses comptes personnels avec le Président de l’OM. De plus, l’utilisation de l'anonymat stigmatise des salariés anciens ou actuels, dont on pourrait croire qu'ils se sont exprimés », a communiqué l’Olympique de Marseille.

« La vie d’un club de football, et particulièrement l'OM, est certes mouvementée, mais cet article contient des éléments profondément malveillants et infondés qui ne sont pas acceptables. Cinq ans après l’arrivée de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, le club continue de se transformer et d’évoluer pour accompagner les changements de la société. Cela suscite parfois de profonds débats, des désaccords et quelques tensions légitimes, mais rien qui ne puisse justifier un tel article », a indiqué le club de Frank McCourt.













Par ALEXIS