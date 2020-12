FC Barcelone : Accord de principe pour rapatrier ce crack !

Publié le 31 décembre 2020 à 19:40

Alors que le FC Barcelone est sur le dossier Eric Garcia depuis cet été, le club catalan aurait touché au but ces dernières heures et aurait amorcé des accords avec l'ancien joueur de la Masia. Le joueur espagnol devrait arriver cet été mais le Barca pourrait décider d'accélérer les choses au mercato d'hiver.

Un interêt de longue date du FC Barcelone

Barcelonais de naissance, Eric Garcia avait rejoint le FC Barcelone à ses sept ans. Pur produit de la formation barcelonaise, Garcia avait quitté la Masia en 2017 pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola. Trois ans qui lui ont permis d'affiner sa formation et de glaner du temps de jeu en professionnel cette saison. Souvent titularisé avec l'ancien coach du Bayern Munich, le droitier a pu goûter à ses premières sélections avec la Roja en 2020 ainsi qu'à ses premiers matchs de Champions League. Ce développement a ainsi aiguisé l'intêret de son ex, le Barca qui était déjà venu aux renseignements cet été et avait même transmis une offre au club anglais. Pep Guardiola avait alors remuer vents et marées pour conserver sson joueur mais l'idée d'un retour chez lui avait déjà mûri dans l'esprit du jeune central.

Il devrait arriver cet été à moins que...

Une idée qui a fait son chemin et qui a amené le FC Barcelone a retenté sa chance cet hiver. Et selon Fabrizio Romano, très sérieux journaliste chez Sky Sports, la seconde tentative du club culé est la bonne. Garcia, qui avait refusé de nombreuses offres de prolongation à City, a trouvé un accord sur un contrat de cinq ans du côté du Barca. Le FC Barcelone, qui devrait aussi vendre cet hiver, tient alors là un renfort défensif qui tombe à pic au vue de l'hécatombe qui frappe l'arrière-garde barcelonaise. Cependant, l'accord est valable pour cet été, au moment où Garcia sera libre, et les pensionnaires du Camp Nou devront négocier avec le club de Manchester pour espérer pouvoir compter le joueur dans leurs rangs dès janvier. Affaire à suivre donc...













Par Chemssdine