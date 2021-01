Liverpool : Jurgen Klopp très inquiet pour la suite

Publié le 06 janvier 2021 à 06:30

Liverpool est leader de Premier League. Malgré cet état des lieux satisfaisant en apparence, la situation dans laquelle les Reds sont englués est mauvaise. Jurgen Klopp en est conscient et s'est montré très inquiet en conférence de presse sur la suite des événements.

Un Boxing Day catastrophique qui ne présage rien de bon pour Liverpool

Liverpool accuse le coup en ce début d'année. Après avoir conclu l'année sur deux nuls face aux modestes West Bromwich Albion et Newcastle, les pensionaires d'Anfield ont démarré la nouvelle sur une défaite face à Southampton (1-0). Un revers de trop pour des Reds, qui n'ont pris que deux points sur neuf lors du Boxing Day, se mettant ainsi à portée des deux clubs de Manchester qui peuvent dépasser Liverpool s'ils remportent leurs rencontres en retard. Parasité par les rumeurs de départ de Wijnaldum et de Salah, le club de la Mersey n'a pas réussi à pérenniser sa domination sur sa superbe saison dernière durant laquelle les Scousers s'étaient montrés intraitables avec leurs concurrents.

L'inquiétude règne à l'appoche de rendez-vous importants

Présent en conférence de presse à l'issue du match, Jurgen Klopp n'a pas caché son inquiétude quant à la forme actuelle de son escouade : "Nos prises de décisions n’ont pas été bonnes. On a raté la dernière passe. J’ai entendu dire que nous n’avions cadré qu’un seul tir. Nous avons beaucoup tiré au but mais sans succès, mais même avec ça, ce n’était pas assez. C’est notre faute, ma responsabilité, et c’est tout. Bien sûr nous sommes inquiets de ne pas avoir marqué durant deux matches consécutifs. Ça, c’est notre problème. Dans le football, il n’y a pas de grande variété de problèmes. C’est comme si vous défendiez mal ou que vous n’attaquiez pas aussi bien que vous le pouvez ou que vous ne créiez pas assez d’occasions. Ce sont les problèmes du foot. Cela nous inquiète mais les problèmes se résolvent en jouant. C’est sur quoi nous travaillons. Nous connaissons la situation, nous ne sommes pas idiots et nous devons réagir".

Des propos qui devront faire leur effet sur les joueurs du club sextuples champions d'Europe et qui n'ont plus marqué depuis deux matchs. Pour rappel, Liverpool défieront Aston Villa et surtout Manchester United, ennemi juré et concurrent direct pour le titre cette saison, lors des deux prochains matchs. Et Klopp est clair, la victoire n'est pas une option dans les semaines à venir.













Par Chemssdine