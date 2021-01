Ligue 1 : OL - RC Lens, les clés de la rencontre au sommet

Publié le 06 janvier 2021 à 12:50

La Ligue 1 nous offrant un nouveau multiplex pour le début de la nouvelle année, force est de constater que certains matchs vaudront plus le détour que d'autres. C'est le cas du OL-RC Lens de ce mercredi soir, qui pullule d'enjeux pour ces deux équipes. Les clés, les enjeux et les compositions probables de cette rencontre.

L'OL veut rester premier de Ligue 1

Les fêtes de fin d'année ont sûrement été bonnes du côté de Lyon. Champions d'automne pour la première fois depuis onze saisons, l'OL a réussi une remontée fantastique de quatorze matchs sans défaite avec notamment des victoires importantes face au PSG et l'ASSE. Maintenant au sommet de la Ligue 1, les Gones doivent désormais y rester et devront entamer l'année comme ils viennent de terminer l'ancienne face au FC Nantes (3-0). Face au RC Lens cette fois, les Lyonnais seront privés de leur sérial buteur Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimaraes, tous deux contaminés par la Covid-19, ainsi que de Marcelo, suspendu, et de Moussa Dembélé, bléssé au bras.

La plus grosse perte est donc celle de Karl Toko-Ekambi, qui est ue pièce maîtresse du 4-3-3 de Rudi Garcia. Auteur de neuf buts et ayant délivré quatre passes décisives, l'OL recevra donc Lens sans l'un de ses meilleurs joueurs. Ils devront également se passer d'un Marcelo impérial depuis le début de saison et qui pourrait être remplacé par Djamel Benlamri, qui honorerait ainsi sa première titularisation sous la tunique lyonnaise.

Composition probable de l'OL (4-3-3) : Lopes - Dubois, Benlamri, Denayer, De Sciglio - Aouar, Mendes, Paqueta - Kadewere, Memphis (cap.), Cornet. Entraîneur : Rudi Garcia.

Le RC Lens réussit bien contre les gros cette saison

Le RC Lens réalise une saison exceptionnelle. Septièmes à la trêve, on devrait compter sur les Sang et Or pour jouer l'Europe à la fin de la saison. Alors que le club nordiste compte 27 points, c'est la première fois depuis le SCO Angers qu'un promu compte ce nombre de points au bout de seize journées de Ligue 1. Capable de véritables coups face aux grosses écuries, Lens a notamment battu le PSG, le Stade Rennais et l'AS Monaco cette saison. Une motivation supplémentaire, malgré la crainte de Franck Haise, pour des Lensois qui comptent rééditer cette performance face à l'OL selon le revenant Ignatius Ganago :"C’est un très bon rendez-vous pour une reprise. On aime ce genre de défi, les équipes du top, les gros matches. On a envie de faire quelque chose, même si ce sera compliqué. On est prêts à souffrir mais aussi à montrer de quoi on est capables." Seul ombre au tableau, l'absence de Facundo Medina, taulier défensif du club cette saison.

Composition probable du RC Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Cahuzac (cap.), Kakuta, Fofana, Boura - Sotoca, Ganago. Entraîneur : Franck Haise.













Par Chemssdine