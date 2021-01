FC Nantes Mercato : Domenech a déjà tenté quelques coups

Publié le 06 janvier 2021 à 14:05

Raymond Domenech va connaître sa première sur le banc de FC Nantes, ce mercredi soir, à l'occasion du derby face au Stade Rennais (19h). Mais il n'y a pas que sur le terrain que l'ancien sélectionneur prend ses marques. En interne, le Breton d'adoption a déjà posé quelques jalons pour le mercato et tenté un ou deux coups.

Un FC Nantes version Domenech encore énigmatique

La grande première de Raymond Domenech en tant qu'entraîneur du FC Nantes va être scrutée de près ce mercredi soir. En plus de faire ses débuts, le coach des Canaris affronte le grand rival rennais à la Beaujoire et une défaite serait déjà un très mauvais signe. Car le contexte actuel est compliqué pour Domenech. Les supporters nantais marquent de plus en plus visiblement et collectivement leur défiance quant à la gestion du club par Waldemar et Franck Kita et le nouveau coach n'évite pas quelques balles perdues. Cependant, ce dernier s'affaire déjà à renforcer l'effectif du FC Nantes, au sein duquel il a noté quelques manques, notamment en défense et au milieu de terrain. Les premiers matches du FCN devraient donner le ton et éclaircir les idées du staff. Les requêtes de Raymond Domenech pour le mercato devraient être maigres cet hiver, et l'ancien entraîneur de l'OL va plutôt la jouer malin. Et il a commencé en ce sens en tentant deux coups assez osés.

Deux coups très osés de Domenech

La première tentative de Raymond Domenech sur le mercato a mis en émoi Guingamp. En Avant a en effet vu le coach du FC Nantes court-circuité l'essai du milieu de terrain Giannelli Imbula dans son club formateur pour lui en faire passer un à La Jonelière. Alors que les Costarmoricains attendaient lundi pour donner une réponse à Imbula, ils ont vu ce dernier filer en fin de semaine sans demander son reste. L'essai de l'ancien de l'OM au FCN n'a pas pour le moment eu de suite. Dans un second temps, c'est dans le transfert de William Saliba que Raymond Domenech a tenté d'intervenir. Entre l'ASSE et l'OGC Nice, le joueur d'Arsenal a finalement choisi la Côte d'Azur pour un prêt au long terme. Mais selon les informations du journaliste de 20 Minutes, David Phelippeau, le coach du FC Nantes a aussi tenté le coup. "Saliba, il en a été question au FC Nantes. Mais visiblement, c'était compliqué comme dossier." Enfin, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les attaquants nantais. Toujours selon la presse locale, Domenech chercherait un buteur, pas convaincu par Renaud Emond et un Jean-Kévin Augustin hors de forme.













Par Matthieu