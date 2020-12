FC Nantes Mercato : Un premier choix fort de Raymond Domenech

Publié le 31 décembre 2020 à 16:40

Alors qu'il vient de se présenter à la presse comme le nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech s’affaire déjà à renforcer l'effectif des Canaris pour remonter la pente en deuxième partie de saison. Après s'être longuement entretenu avec Jean-Kévin Augustin lors de son premier jour à La Jonelière, le nouveau coach du FCN s'apprête à mettre un joueur à l'essai.

Le mercato commence déjà pour le FC Nantes

Après avoir reçu un accueil original par les supporters du FC Nantes, mercredi en prenant ses marques à La Jonelière, Raymond Domenech se penche sur son effectif. Il y a constaté des manques et craint également de devoir compenser des départs. L'ancien sélectionneur des Bleus s'est entretenu avec Jean-Kévin Augustin en bord de terrain, alors que l'ancien attaquant du RB Leipzig était jugé hors de forme ces derniers mois par Christian Gourcuff. Raymond Domenech va aussi devoir faire face aux envies d'ailleurs d'Abdoulaye Touré, qui aurait une touche au Torino en Serie A. Le milieu de terrain n'a d'ailleurs pas apprécié la provocation des quelques membres de la Brigade Loire lors de la séance de mercredi et avait voulu s'expliquer avec certains d'entre eux, avant d'être calmé par Robert Duverne, le nouvel adjoint de l'entraîneur du FC Nantes, relate Ouest-France.

Un milieu de terrain à l'essai

Et selon les informations de 20 Minutes, Raymond Domenech souhaiterait anticiper un futur problème au milieu de terrain. Ainsi, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France aurait décidé de mettre à l'essai Giannelli Imbula. L'ancien Marseillais est sans club depuis son départ de Sotchi et s'entraîneur avec En Avant Guingamp, où il a été formé. Très prometteur quand il était en Ligue 1, le joueur de 28 ans s'est perdu en route et a depuis arpenté bon nombre de championnat. Imbula est passé par le FC Porto, Stoke City, Toulouse, le Rayo Vallecano, Lecce ou encore Sotchi. Un véritable globe-trotter qui n'a jamais su confirmer les attentes placées en lui. Raymond Domenech aura un premier aperçu de la condition physique et de la motivation de Giannelli Imbula à l'occasion d'un premier essai.













Par Matthieu