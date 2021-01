ASSE : Fabrice Grange soutient Stéphane Ruffier, viré

Publié le 06 janvier 2021 à 19:20

L'ASSEa rompu le contrat de Stéphane Ruffier, à moins de six mois de sa fin. Le gardien de but a quitté l’AS Saint-Étienne où il a passé neuf saisons et demie. Fabrice Grange, ancien entraîneur du portier, a laissé un message de soutien à son poulain d’alors.

ASSE : Fabrice Grange loue le sérieux de Stéphane Ruffier

Fabrice Grange a quitté l'ASSE l’été dernier. Il n’avait pas supporté la mise à l’écart de son protégé Stéphane Ruffier à partir de février 2020. Ce dernier avait perdu sa place au profit de Jessy Moulin resté dans son ombre pendant 8 saisons consécutives. Six mois après le départ de l’entraîneur de gardien de but, Stéphane Ruffier a été mis dehors, alors que son contrat courait jusqu’au 30 juin 2021. Pendant la procédure disciplinaire engagée contre ce dernier, la direction du club ligérien avait évoqué entre autres, une « faute grave » ou encore un « acte d'insubordination ». Dans son communiqué officiel, l’AS Saint-Étienne « regrette une décision rendue inéluctable par l’attitude du joueur [de 34 ans, ndlr] qui portait atteinte à l’institution ».

Sans commenter la décision de l'ASSE contre Stéphane Ruffier, Fabrice Grange a apporté son soutien et sa compassion a ce dernier. « Ultra sérieux dans son travail. Concentré au quotidien sur ses performances au service du Club. Mon 'Ruff’, je te remercie pour ton travail, ton investissement, tes performances et la personne que tu es. Ce fut un plaisir et une fierté d’être à tes côtés pendant toute cette période. Je te souhaite le meilleur », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Grange rappelle les performances de Ruffier

L’ancien gardien de but est également insisté sur les performances du natif de Bayonne. « A égalé Mr Ivan Curkovic [légende de l'ASSE, ndlr] en nombre de matchs. 383 matchs avec le club. A effectué un nombre de clean-sheet impressionnant pendant cette période. 5 fois européen. Dans l’équipe type Ligue 1 de la décennie ... », a ajouté le technicien de 49 ans. Fabrice Grange est désormais le coach des gardiens de but des Girondins de Bordeaux. Il a été l’entraîneur de Stéphane Ruffier à Sainté, entre septembre 2012 et juin 2020. Ce dernier, lui, avait rejoint les Verts en juillet 2011, en provenance de l’AS Monaco.













Par ALEXIS