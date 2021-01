PSG Mercato : Sergio Ramos toujours plus proche de Paris ?

Publié le 07 janvier 2021 à 15:30

Le PSG semble vouloir étoffer son effectif de stars. En plus de Messi au Barça, une autre star espagnole pourait être ciblée pendant ce mercato. C'est au tour du défenseur madrilène Sergio Ramos d'attirer les convoitises du club parisien. le joueur n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid et si les négociations n'aboutissent pas, le PSG pourrait avoir une touche.

Une prolongation qui traine

Sergio Ramos dont le contrat arrive à son terme en juin est en négociation pour prolonger avec le Real Madrid. Cependant les discussions trainent et il semblerait qu'il y ait un désaccord entre le joueur et son président Florentino Pérez. Selon les informations du quotidien AS Le défenseur de 34 ans n'apprécie pas la proposition du club qui souhaite réduire son salaire de de 10%. Le joueur n'y est pas totalement fermé, mais ne voit pas d'un bon œil le conditionnement de la prolongation à cette réduction. Ce ne serait pas le seul point de désaccord sur la prolongation, la durée du contrat proposée par le Real Madrid jusqu'en 2022 pose aussi problème. Sergio Ramos souhaite lui une durée de contrat allant jusqu'à 2023.

Le PSG sur le coup

En début de semaine les médias espagnols rapportaient une prise de contact qui aurait eu lieu entre le PSG et le joueur madrilène. Selon les médias, Sergio Ramos aurait lui même prévenu son président de l'intérêt du club parisien. Cette information semble toutefois remise en question. Le PSG aurait appelé directement le Real Madrid en assurant qu'il n'y avait encore aucune discussion entre les deux parties. Le joueur lui aussi aurait nié toute offre en provenance de Paris. Cependant si les négociations avec le Real continuent à bloquer, le joueur pourrait bien commencer à envisager son avenir loin de Madrid. Le PSG pourrait lui offrir des garanties financières et un nouveau projet sportif à sa hauteur.













Par Hind