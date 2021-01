ASSE Mercato : Arteta explique pourquoi Saliba a choisi Nice

Publié le 07 janvier 2021 à 17:00

L'ASSE croyait dur comme fer au retour dans le Forez de William Saliba au mercato hivernal. Mais l'ancien défenseur des Verts a finalement opté pour un prêt à l'OGC Nice et a snobé son ancienne équipe, en difficulté cette saison avec seulement une 14e place en Ligue 1. Son entraîneur à Arsenal, Mikel Arteta, explique les raisons de ce choix.

Saliba, le coup dur du mercato de l'ASSE

On pensait que ce n'était plus qu'une question de jours avant que William Saliba ne retrouve une nouvelle fois son ancien club. L'ex-Stéphanois, vendu à Arsenal en 2019 pour près de 30 millions d'euros bonus compris, avait déjà effectué une pige à l'ASSE l'année dernière, et les dirigeants forézien espérait bien le faire revenir cette saison. Sans jouer chez les Gunners, William Saliba cherchait lui aussi une bonne de sortie sous forme de prêt. "Je veux protéger le joueur que nous avons signé et l'avenir que nous avons à ses côtés, a expliqué son entraîneur, Mikel Arteta. La meilleure façon de le faire est de lui donner quelques minutes pour jouer. Il a été vraiment bon, cela a été des mois difficiles pour lui pour faire face à cette situation mais je vois son développement, sa progression au fil des mois. Maintenant il est prêt à concourir." Mais pas sous le maillot d'Arsenal. L'entraîneur espagnol ne veut pas prendre ce risque alors que son équipe, après des débuts catastrophiques en championnat, retrouve tout juste des couleurs.

Le choix de l'OGC Nice surprenant

Pour autant, l'ASSE semblait avoir une bonne longueur d'avance dans le dossier et le signature du joueur à l'OGCN en a surpris plus d'un. "William Saliba va dans un championnat très fort, un championnat qu'il connaît très bien, a précisé Mikel Arteta. Il y a de l'expérience et il doit jouer autant de matchs que possible pour être prêt pour nous dès la saison prochaine." Car l'objectif d'Arsenal est bien de faire revenir le défenseur dès l'été prochain, alors qu'un prêt longue durée était évoqué. "Il reviendra pour la pré-saison et il sera avec nous, a fermement déclaré le coach espagnol. Et j'espère qu'il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs, avec des performances et un développement en hausse. C'est pourquoi nous avons pris cette décision. Je sais qu'il est parfois difficile d'expliquer ce prêt ou de comprendre au vu de l'argent que le club a dépensé pour le faire venir. Mais c'est un joueur qui va s'inscrire à long terme chez nous pour nous et nous devons protégez-le aussi."













Par Matthieu