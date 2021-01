Vente OM : Le rachat de l'OM prévu pour le printemps !

Publié le 08 janvier 2021 à 13:15

Le dossier Vente OM continue de remuer Marseille et les informations sortent petit à petit sur le rachat du mythique club français. Des précisions sur la cession du stade Vélodrome ont été donnés, de même que sur des réunions qui ont eu lieu durant la période des fêtes, incluant un ancien président de l'Olympique de Marseille qui pousse pour la vente du club.

Vente OM : ça milite pour un club fort !

Il y a du nouveau dans le dossier Vente OM. Les fêtes de fin d'année ont été l'occasion pour des personnages d'influence de discuter de l'avenir de l'Olympique de Marseille. La question de la cession du stade Vélodrome est apparue au coeur des débats, alors que la mairie de Marseille s'est dite prête à vendre l'enceinte phocéenne l'été dernier. Une information confirmée par l'adjoint au maire, ouvert à la vente du stade à l'OM. "Tout le monde est au courant dans les hautes sphères de l'OM, a expliqué le journaliste Thibaud Verizian. Les acheteurs veulent posséder le stade Vélodrome. L’investisseur sera très ambitieux si cela se fait et cela sera très bien pour le foot français, l'OM et ses supporters. Il y a eu de vraies réunions fin de 2020 avec un gros truc, et Vincent Labrune a compris depuis plusieurs semaines que cela serait très bon pour la Ligue 1, mais aussi pour son poste à la LFP, que l’OM soit fort. Il pousse dans ce sens… Certains hommes politiques, certains hommes d’affaires qui sont au courant, certains journalistes économiques aussi."

Des réunions ont eu lieu, le stade Vélodrome au coeur des débats

Les réunions tenues en fin d'année comprenaient la présence du propriétaire Frank McCourt, et différentes offres étaient à l'étude. "Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions sur la Vente OM, a révélé Thibaud Verizian. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions. Les deux parties sont entrés dans des rendez-vous sérieux donc je n’en dirais pas plus. C’est une offre sérieuse qui concerne également le stade Vélodrome et se lancer dans un projet ambitieux sportivement parlant. McCourt se laisse un délai de réflexion jusqu’à février, mars. Cette offre lui permettrait de sortir par la grande porte de l'OM. McCourt réclamait 600 millions d'euros, mais les acheteurs ne se sont pas alignés. On pourrait avoir un deal en mars ou avril avec une annonce publique et donc la révélation de la Vente OM. Si McCourt refuse l’offre, je vous tiendrai au courant. Les acheteurs voudraient mettre un directeur sportif, un ancien joueur de l'OM qui aurait déjà été contacté. C’est très positif, ça avance, il se passe des choses en coulisses !" Le dossier Vente OM avance donc à grands pas et devrait connaitre une issue au printemps. D'où la volonté marseillaise de se qualifier en Coupe d'Europe, via la Ligue 1, à l'issue de la saison.













Par Matthieu